Σε Ευρωπαϊκό τελικό και πάλι ο Παναθηναϊκός μετά από 17 χρόνια!

Μεγάλο και ιστορικό βράδυ για τον Παναθηναϊκό στη Νέα Σμύρνη, με τις πράσινες να παίρνουν την πρόκριση στον τελικό του Challenge Cup επί του Πανιωνίου με 3-2 σετ και να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκό τελικό μετά από 17 χρόνια.

Ο Ολυμπιακός «λύγισε» μετά από δύο παρατάσεις στο Κάουνας

Το τριφύλλι κατέκτησε τα δύο σετ που χρειαζόταν για να “κλειδώσει” το εισιτήριο και στη συνέχεια επικράτησε στο tie-break, παίρνοντας τη νίκη στο παιχνίδι με 3-2 σετ (17-25, 18-25, 25-14, 25-19, 8-15), ενώ έφερε και την πέμπτη παρουσία ελληνικής ομάδας σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο βόλεϊ γυναικών.

☘️🏐 Ο ιστορικός πόντος που δίνει στον Παναθηναϊκό την πρόκριση στους τελικούς του Challenge Cup γυναικών μετά από 17 χρόνια. pic.twitter.com/G1Po5dMb6X — SPORT24 (@sport24) February 25, 2026

Στη συνέχεια του αγώνα, οι πράσινες, όπως ήταν φυσικό, χαλάρωσαν και έδωσαν το δικαίωμα στον Ιστορικό να απαντήσει στο ματς, παίρνοντας το τρίτο και το τέταρτο σετ και οδηγώντας την αναμέτρηση στο tie-break.

Εκεί, η ομάδα του Κιαπίνι ήταν πιο ψύχραιμη, παίρνοντας δεύτερη νίκη απέναντι στις κυανέρυθρες που πάλεψαν, όμως δεν κατάφεραν να γράψουν ιστορία και να περάσουν για πρώτη φορά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στον τελικό, το τριφύλλι θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην ιταλική Βαλεφόλια και την ουγγρική Καποσβάρι σε διπλά παιχνίδια. Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει είτε στην Ιταλία, είτε στην Ουγγαρία, ενώ ο επαναληπτικός θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα.

