Σε εξέλιξη η 2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στη Δράση «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων»

Ανοικτή έως τις 27 Φεβρουαρίου παραμένει η 2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για τη δράση «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων», δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη 121 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να ενταχθούν σε πρόγραμμα δωρεάν ψηφιακής αναβάθμισης.

Η δράση υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αποτελεί συνέχεια των παρεμβάσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το έργο «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων» αποτελεί το Υποέργο 1 της Πράξης «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».

Ήδη, από την πρώτη πρόσκληση έχουν ενταχθεί 379 επιχειρήσεις, ενώ ο συνολικός στόχος του έργου είναι η υποστήριξη 500 επιχειρήσεων της περιοχής.

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν θα λάβουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιακής ενίσχυσης, όπως:

διάγνωση ψηφιακής ωριμότητας

εξατομικευμένη συμβουλευτική

πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία και λογισμικά

εκπαιδευτικά σεμινάρια

δράσεις δικτύωσης και συνεργειών

Προθεσμία και διαδικασία

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 27 Φεβρουαρίου, στις 21:00. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά και να υποβάλουν αίτηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του έργου: www.digiwest-pde.gr.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες ή υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή υποστήριξης ή να αποστείλουν email, ώστε να λάβουν καθοδήγηση βήμα-βήμα για τη συμπλήρωση της αίτησης.

Email: info@digiwest-pde.gr

Τηλέφωνο υποστήριξης: 2616 000 854 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 21:00)

