Σε εξέλιξη οι αυτοψίες στα Ιωάννινα: 74 «κόκκινες» κατοικίες σε Θεσπρωτία μετά τον σεισμό των 4,6 Ρίχτερ

21 Μαρ. 2026 18:48
Pelop News

Πλέον  σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αυτοψιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγείσες περιοχές από τον σεισμό Θεσπρωτίας – Ιωαννίνων της 8ης Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με στοιχεία της 20ης Μαρτίου 2026 του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 350 έλεγχοι σε κατοικίες των Δήμων Δωδώνης, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Σουλίου και Φιλιατών Ιωάννινα και Θεσπρωτία λόγω του σεισμού, με 154 κτίρια να χαρακτηρίζονται «πράσινα», 122 «κίτρινα» και 74 «κόκκινα».

Όπως επισημαίνουν πηγές της Πολιτικής Προστασίας τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ συνεχίζουν την καθημερινή αποτύπωση των ζημιών και τον συντονισμό με τις δημοτικές αρχές καθώς λαμβάνουν συνεχώς νέα στοιχεία από τους δήμους.

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, από τον Δήμο Δωδώνης έχουν σταλεί επικαιροποιημένες λίστες αιτημάτων οδηγώντας σε αναπροσαρμογή του προγραμματισμού των ελέγχων ενώ στον δήμο Ζίτσας, με απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών έχει ήδη καθοριστεί νέος κύκλος αυτοψιών, προκειμένου να καλυφθούν εκκρεμότητες και νέες αναφορές ζημιών.

Στον δήμο Ιωαννιτών οι έλεγχοι συνεχίζονται ενώ σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο Δήμος Φιλιατών, όπου, ενώ η αρχική διαδικασία είχε ολοκληρωθεί, έχουν αποσταλεί από τις δημοτικές αρχές νέα αιτήματα επανεξέτασης, λόγω πρόσθετων αναφορών από κατοίκους.

Παράλληλα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι νέες σεισμικές δονήσεις στην περιοχή δεν επιτρέπουν, προς το παρόν, τον ακριβή καθορισμό χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των αυτοψιών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να τονίζουν ότι προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια και η πλήρης και αξιόπιστη αποτύπωση της κατάστασης.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος μετέβη στα Ιωάννινα, πραγματοποιώντας ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή των δημάρχων και του περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ