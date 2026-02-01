Σε φόρμα η ΝΕΠ, «καθάρισε» και το ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ – Φωτογραφίες

Μια ακόμη νίκη για τη ΝΕΠ στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο, καθώς επικράτησε άνετα και στο ντέρμπι της Πάτρας με τον ΟΠΑΘΑ.

Σε φόρμα η ΝΕΠ, «καθάρισε» και το ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ - Φωτογραφίες Η ΝΕΠ (στη φωτογραφία ο Τσαγρής) πήρε και το ντέρμπι με τον ΟΠΑΘΑ
01 Φεβ. 2026 14:43
Pelop News

Η ΝΕΠ συνέχισε στον δρόμο των επιτυχιών στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο, πιστοποιώντας την περίοδο φόρμας που διανύει, αλλά και την αγωνιστική της ανωτερότητα επί του ΟΠΑΘΑ, επικρατώντας στο ντέρμπι της Πάτρας με σκορ 11-4.
«Ηταν μια νίκη που μας χρειαζόταν από ψυχολογικής πλευράς», δήλωσε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης και πρόσθεσε τα εξής: «Κρατάω ότι παίξαμε πολύ καλή άμυνα κάτι που ήταν κομβικό στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι μπορούμε και πρέπει να διορθώσουμε πράγματα στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού μας. Τώρα επιβάλλεται να ξεχάσουμε το παιχνίδι με τον ΟΠΑΘΑ γιατί μας περιμένει ο αγώνας με τον Αρη. Αυτά τα παιχνίδια είναι αγώνες στους οποίες πρέπει να πάρουμε κάτι. Είμαι ευχαριστημένος από τη γενικότερη εικόνα και προσπάθεια. Εχω εμπιστοσύνη στα παιδιά. Θέλω να καταλάβουν ότι το επίπεδό τους είναι για κάτι καλύτερο από μια απλή παραμονή. Πρέπει να το πιστέψουν!».
Διαιτητές: Μοίραλης-Μαρκοβιτς. Τα 8λεπτα: 1-3, 0-2, 3-3, 0-3.
ΟΠΑΘΑ: Λιβαθηνός, Μπεκρής, Εμερετλής, Κρίκης 1, Καρράς 2, Μπάρλος, Σπανογιάννης 1, Γκότσης, Καλαμας, Μπιτσάκος, Βικάτος, Προδρομίτης, Αποστολίδης, Α. Τριαντάφυλλος, Γ. Τριαντάφυλλος.
ΝΕΠ: Δραγώνας, Γιαννακόπουλος 1, Περίδης 2, Φυτάλης, Βέλιος 1, Καραϊσκος, Ασάντι 1, Κρεμανταλάς 1, Κοτσώνης 1, Μουσας 1, Γουρδούπης, Τσαγρής, Καψοκαββάδης, Τσίπης, Αλεβίζος 3.
Σε φόρμα η ΝΕΠ, «καθάρισε» και το ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ - Φωτογραφίες Σε φόρμα η ΝΕΠ, «καθάρισε» και το ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ - Φωτογραφίες Σε φόρμα η ΝΕΠ, «καθάρισε» και το ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ - Φωτογραφίες Σε φόρμα η ΝΕΠ, «καθάρισε» και το ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ - Φωτογραφίες Σε φόρμα η ΝΕΠ, «καθάρισε» και το ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ - ΦωτογραφίεςΣε φόρμα η ΝΕΠ, «καθάρισε» και το ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ - Φωτογραφίες

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:55 H κακοκαιρία ανέβαλε τη Στέψη Βασίλισσας του καρναβαλιού
15:52 Τένις: Ο Αλκαράθ έγραψε ιστορία μόλις στα 22 του χρόνια
15:50 Καθαρίζει ο Παναιγιάλειος, ισορροπία στο Θύελλα – Παναχαϊκή
15:33 Εύκολη νίκη και δοκιμές για τους Ανδρες της Ακαδημίας των Σπορ – Φωτογραφίες
15:24 Οι Γυναίκες της Aκαδημίας των Σπορ νίκησε τον Κορυδαλλό – Φωτογραφίες
15:19 Και επίσημα ο Χάντζιτ στον ΝΟΠ
15:16 Αιχμηρό ερώτημα του Βασίλη Αϊβαλή προς τον ΟΛΠΑ και προς τον Κώστα Πελετίδη
15:10 «Βιολάντα»: Πήγαιναν αρκετά σχολεία στο εργοστάσιο για ξενάγηση…
15:02 Το Διακοπτό γιόρτασε τον Πολιούχο του
14:59 Zαχάρω Ηλείας: άνοιξε η γη από την ισχυρή βροχόπτωση ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
14:49 Αιγιάλεια: η παράταξη Κώστα Σπηλιόπουλου κόβει πίτα
14:43 Ποτάμι ο παραλιακός δρόμος στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς
14:43 Σε φόρμα η ΝΕΠ, «καθάρισε» και το ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ – Φωτογραφίες
14:41 Νέα ΚΕ του ΚΚΕ: Δείτε ποιοι είναι από την Αχαϊα
14:28 Μια καθ’ όλα Κυνηγετική και Σκοπευτική πίτα στην Πάτρα
14:26 Αγιόκαμπος Λάρισας – «Το νερό που έπεσε περισσότερο και από τον Daniel»
14:19 Παύλος Μαρινάκης: Με «καμία κυβέρνηση» συνεργασία με τον Βελόπουλο
14:17 Ο Προμηθέας προσκλητήριο στη μπασκετική Πάτρα για τον «τελικό» με Μαρούσι
14:16 Μνημόσυνο έκανε ο Αμβρόσιος για τον Χριστόδουλο
14:09 Θάνατος του μπασκετμπολίστα στη Στυλίδα: το δεύτερο χτύπημα της μοίρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ