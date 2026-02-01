Σε φόρμα η ΝΕΠ, «καθάρισε» και το ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ – Φωτογραφίες

Η ΝΕΠ συνέχισε στον δρόμο των επιτυχιών στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο, πιστοποιώντας την περίοδο φόρμας που διανύει, αλλά και την αγωνιστική της ανωτερότητα επί του ΟΠΑΘΑ, επικρατώντας στο ντέρμπι της Πάτρας με σκορ 11-4.

«Ηταν μια νίκη που μας χρειαζόταν από ψυχολογικής πλευράς», δήλωσε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης και πρόσθεσε τα εξής: «Κρατάω ότι παίξαμε πολύ καλή άμυνα κάτι που ήταν κομβικό στο παιχνίδι. Θεωρώ ότι μπορούμε και πρέπει να διορθώσουμε πράγματα στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού μας. Τώρα επιβάλλεται να ξεχάσουμε το παιχνίδι με τον ΟΠΑΘΑ γιατί μας περιμένει ο αγώνας με τον Αρη. Αυτά τα παιχνίδια είναι αγώνες στους οποίες πρέπει να πάρουμε κάτι. Είμαι ευχαριστημένος από τη γενικότερη εικόνα και προσπάθεια. Εχω εμπιστοσύνη στα παιδιά. Θέλω να καταλάβουν ότι το επίπεδό τους είναι για κάτι καλύτερο από μια απλή παραμονή. Πρέπει να το πιστέψουν!».

Διαιτητές: Μοίραλης-Μαρκοβιτς. Τα 8λεπτα: 1-3, 0-2, 3-3, 0-3.

ΟΠΑΘΑ: Λιβαθηνός, Μπεκρής, Εμερετλής, Κρίκης 1, Καρράς 2, Μπάρλος, Σπανογιάννης 1, Γκότσης, Καλαμας, Μπιτσάκος, Βικάτος, Προδρομίτης, Αποστολίδης, Α. Τριαντάφυλλος, Γ. Τριαντάφυλλος.

ΝΕΠ: Δραγώνας, Γιαννακόπουλος 1, Περίδης 2, Φυτάλης, Βέλιος 1, Καραϊσκος, Ασάντι 1, Κρεμανταλάς 1, Κοτσώνης 1, Μουσας 1, Γουρδούπης, Τσαγρής, Καψοκαββάδης, Τσίπης, Αλεβίζος 3.