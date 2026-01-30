Σε ιδιώτες τα πετρέλαια της Βενεζουέλας για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια

Σε μια ιστορική στροφή που ανατρέπει θεμελιώδη αρχή του «σοσιαλισμού του 21ου αιώνα», η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, υπέγραψε νόμο που ανοίγει τον πετρελαϊκό τομέα της χώρας στην ιδιωτική πρωτοβουλία, τερματίζοντας το κρατικό μονοπώλιο που ίσχυε για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η Ροντρίγκες υπέγραψε τη μεταρρύθμιση την Πέμπτη, λιγότερο από δύο ώρες μετά την έγκρισή της από την Εθνοσυνέλευση, παρουσία εργαζομένων στον πετρελαϊκό τομέα και υποστηρικτών του κυβερνώντος κόμματος. Ο νέος νόμος χαρακτηρίζεται «ναυαρχίδα» της πολιτικής της, καθώς στοχεύει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων για την ανασυγκρότηση μιας βιομηχανίας που παραμένει παραλυμένη εδώ και χρόνια.

Νόμος σε κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, λιγότερο από έναν μήνα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο σε στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας. Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ξεκίνησε επίσημα τη χαλάρωση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας από την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, διευκολύνοντας τη δραστηριοποίηση αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών στη χώρα.

Την ίδια ημέρα, η Ροντρίγκες είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έχει περιγράψει δημόσια τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσινγκτον σκοπεύει να διαχειριστεί την πώληση δεκάδων εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και τη ροή των σχετικών εσόδων. Υπενθυμίζεται ότι η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου παγκοσμίως.

«Μιλάμε για το μέλλον. Μιλάμε για τη χώρα που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας», δήλωσε η Ροντρίγκες, υπερασπιζόμενη τη μεταρρύθμιση, την οποία είχε προτείνει νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Ιδιώτες στην παραγωγή, το κράτος στα κοιτάσματα

Ο νέος νόμος προβλέπει ότι ιδιωτικές εταιρείες θα αναλαμβάνουν την πλήρη διαχείριση της παραγωγής και της πώλησης πετρελαίου, καταργώντας το μονοπώλιο της κρατικής Petróleos de Venezuela (PDVSA) τόσο στην παραγωγή όσο και στην τιμολόγηση.

Οι εταιρείες θα δραστηριοποιούνται με δικά τους έξοδα και ρίσκο, αφού αποδείξουν τη χρηματοοικονομική και τεχνική τους επάρκεια μέσω επιχειρηματικού σχεδίου εγκεκριμένου από το υπουργείο Πετρελαίου. Η κυριότητα των υδρογονανθράκων παραμένει στο κράτος, διατηρώντας τον έλεγχο των κοιτασμάτων.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η πρόβλεψη για διεθνή, ανεξάρτητη διαιτησία σε περίπτωση διαφορών, καταργώντας την αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Βενεζουέλας. Η ρύθμιση θεωρείται κρίσιμη εγγύηση για τους ξένους επενδυτές έναντι του κινδύνου μελλοντικών απαλλοτριώσεων.

Αντιδράσεις και πολιτικές αιχμές

Ο κυβερνητικός βουλευτής Ορλάντο Καμάτσο, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής πετρελαίου, δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση «θα αλλάξει την οικονομία της χώρας». Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο Αντόνιο Εκαρί ζήτησε ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, προτείνοντας ακόμη και τη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για τη δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων.

«Η απουσία ελέγχου στο παρελθόν οδήγησε σε συστημική διαφθορά. Ας ανάψει επιτέλους το φως στη βιομηχανία πετρελαίου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι στον πετρελαϊκό τομέα, φορώντας κόκκινες φόρμες και κράνη, πανηγύρισαν την έγκριση του νόμου εντός του κοινοβουλίου και συμμετείχαν σε συγκέντρωση υποστηρικτών της κυβέρνησης.

Ρήξη με την κληρονομιά Τσάβες

Ο νόμος σηματοδοτεί ριζική ρήξη με το μοντέλο που είχε θεσπίσει ο Ούγκο Τσάβες, ο οποίος από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε καταστήσει τον αυστηρό κρατικό έλεγχο του πετρελαίου βασικό πυλώνα της πολιτικής του.

Μεταξύ 1999 και 2011, η άνοδος των τιμών του αργού απέφερε στη Βενεζουέλα έσοδα που εκτιμώνται σε 981 δισ. δολάρια, χρηματοδοτώντας εκτεταμένα κοινωνικά προγράμματα. Το 2006, ο Τσάβες είχε επιβάλει στην PDVSA να είναι βασικός μέτοχος σε όλα τα μεγάλα έργα, οδηγώντας σε εθνικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων πολυεθνικών, όπως η ExxonMobil και η ConocoPhillips.

Η μετέπειτα πτώση των τιμών του πετρελαίου, η διαφθορά και η κακοδιαχείριση οδήγησαν τη χώρα σε βαθιά κρίση. Από το 2013, περισσότεροι από 7,7 εκατομμύρια Βενεζουελάνοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, ενώ οι αμερικανικές κυρώσεις αποτέλεσαν το τελικό πλήγμα για τη βιομηχανία.

