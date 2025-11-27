Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας Αττική και Μεγανήσι Λευκάδας

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μερική εκτροπή δύο ποταμών της Ευρυτανίας προς τον ταμιευτήρα του Εύηνου, ως μέτρο ενίσχυσης των υδατικών αποθεμάτων της περιοχής

27 Νοέ. 2025 19:32
Pelop News

Πλέον επίσημα εισηγήθηκε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου, την κήρυξη καθεστώτος κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την Αττική και το Μεγανήσι Λευκάδας. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια των αντίστοιχων εισηγήσεων για Λέρο και Πάτμο, περιοχές που ήδη αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα λειψυδρίας.

Το αίτημα για την Αττική είχε υποβληθεί από την ΕΥΔΑΠ στα τέλη Οκτωβρίου, με στόχο να τεκμηριωθεί η ανάγκη υλοποίησης άμεσων έργων για την αντιμετώπιση της έλλειψης νερού. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μερική εκτροπή δύο ποταμών της Ευρυτανίας προς τον ταμιευτήρα του Εύηνου, ως μέτρο ενίσχυσης των υδατικών αποθεμάτων της περιοχής.

Στο ΕΜΠ η μελέτη

Πριν από λίγες εβδομάδες, η Αρχή είχε επίσης αναθέσει στον καθηγητή από το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ Χρήστο Μακρόπουλο και σε μεγάλο νομικό γραφείο των Αθηνών (Φλογαίτη –Σιούτη) μελέτη και σχετική γνωμοδότηση για τα υδατικά αποθέματα της Αττικής χωρίς ωστόσο να είναι σαφές εάν το παραδοτέο έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για τη λήψη των τελικών αποφάσεων.

Τα έκτακτα μέτρα κρίνονται απαραίτητα, καθώς δίνουν τη δυνατότητα της επιτάχυνσης των μελετών αλλά της άμεσης υλοποίησης υποδομών σε περιοχές που κινδυνεύουν από υδρολογική κατάρρευση. Στην Αττική και κατά επέκταση και στα νησιά που μπαίνουν σε καθεστώς «κόκκινου» συναγερμού ΕΥΔΑΠ και ΥΠΕΝ δρομολογούν γρήγορες διαδικασίες ανάθεσης, με ενεργοποίηση του άρθρου 55 του πρόσφατου νόμου για έργα εθνικής προτεραιότητας, αντίστοιχες με το μοντέλο Θεσσαλίας – συμπιεσμένες χρονικά, και χωρίς καθυστερήσεις.

Το έργο «Εύρυτος» και η εκτροπή δύο ποταμών

Στο επίκεντρο του σχεδίου αντιμετώπισης της λειψυδρίας βρίσκεται το έργο «Εύρυτος», ύψους 500 εκατ. το οποίο προβλέπει τη μερική εκτροπή των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη προς τους ταμιευτήρες του Εύηνου αλλά και έργα αναβάθμισης δικτύου και αφαλατώσεις. Η δημοπράτηση για το σχέδιο «Εύρυτος»τοποθετείται για το καλοκαίρι του 2026, με τεχνικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει δύο σήραγγες μήκους 14 και 6 χιλιομέτρων και διάμετρο τέσσερα μέτρα, ικανές να μεταφέρουν έως 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως.

