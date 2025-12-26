Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Άγιος Δημήτριος μετά την κακοκαιρία – Καθίζηση δρόμου στο ρέμα Πικροδάφνης

26 Δεκ. 2025 10:31
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, μετά τις σοβαρές ζημιές που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στην Αττική. Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στο ρέμα της Πικροδάφνης, όπου σε αρκετά σημεία σημειώθηκε καθίζηση του δρόμου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την Αττική την παραμονή των Χριστουγέννων είχαν ως αποτέλεσμα να φουσκώσουν επικίνδυνα τα νερά του ρέματος. Τα ορμητικά νερά προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο ύψος του Αγίου Δημητρίου, με πιο σοβαρή την καθίζηση του δρόμου πάνω από το ρέμα και τη δημιουργία γκρεμού βάθους περίπου 10 μέτρων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το τμήμα του δρόμου που παραμένει όρθιο εμφανίζεται ιδιαίτερα σαθρό και θεωρείται επικίνδυνο ακόμη και για τη διέλευση πεζών. Όπως αναφέρουν, πολλοί πέρασαν τη νύχτα άυπνοι, υπό τον φόβο ότι ενδέχεται να καταρρεύσει και άλλο τμήμα του εδάφους, στο οποίο είναι χτισμένα τα σπίτια τους.


Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, ζήτησε την κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης και αναστήλωσης του δρόμου και να διασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων.

Το αίτημα εγκρίθηκε άμεσα από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαο Π. Παπαευσταθίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου τίθεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 24 Μαρτίου 2026, παραμένοντας παράλληλα σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων νέων κινδύνων.

Ήδη συνεργεία του δήμου έχουν τοποθετήσει κορδέλες και σήμανση, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε πολίτες και οχήματα στα επικίνδυνα σημεία, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν τεχνικοί έλεγχοι και παρεμβάσεις για την οριστική αποκατάσταση των ζημιών.

