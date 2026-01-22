Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης μετά τη σαρωτική κακοκαιρία

Σε καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τέθηκε ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές συνέπειες που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης μετά τη σαρωτική κακοκαιρία
22 Ιαν. 2026 14:59
Pelop News

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα και ζημιές.

Η απόφαση ελήφθη από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, με στόχο την άμεση κινητοποίηση των μηχανισμών κρατικής και τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση των συνεπειών των ακραίων καιρικών φαινομένων, την αποκατάσταση των υποδομών και την υποστήριξη των κατοίκων.

Η κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύσει για χρονικό διάστημα τριών μηνών, από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου έως και τις 21 Απριλίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα επιτάχυνσης διαδικασιών και παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κακοκαιρίας.

