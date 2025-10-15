Σε κάθε πόλεμο ο νικητής βάζει τους όρους

Κανείς δεν πρέπει να αμφισβητεί τον θετικό ρόλο του Τραμπ για τις εξελίξεις στη Γάζα αλλά πίσω από τις μεγαλοστομίες του, ότι δήθεν αυτός έφερε την ειρήνη, υπάρχει μια αλήθεια, απλή που ισχύει χιλιετίες τώρα. Τους όρους σε κάθε ειρήνη, τους βάζει ο νικητής του πολέμου. Και στην περίπτωση μας, νικητής είναι ο Νετανιάχου.

Τι ζούσε το Ισραήλ; Αμυνόταν – ανεχόταν έναν μόνιμο πόλεμο που οργάνωνε το Ιράν. Καταργώντας την ανεξαρτησία του Λιβάνου και της Υεμένης, εξόπλιζε και χρηματοδοτούσε μέσα από τις χώρες αυτές, τους στρατούς των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ και των Χούθι. Το έπραττε σε βάρος των νόμιμων κυβερνήσεων που δεν μπορούσαν να αντιδράσουν στην μη ανεξαρτησία τους.

Παράλληλα χρηματοδοτούσε και εξόπλιζε και την Χαμάς. Αυτή την ασφυκτική πραγματικότητα, των χιλιάδων εναντίον του πυραύλων κάθε χρόνο, το Ισραήλ την αντιμετώπιζε αμυνόμενο, δημιουργώντας έναν θόλο προστασίας πάνω από τα εδάφη του για τις καθημερινές επιθέσεις που δεχόταν.

Ολα άλλαξαν την 7η Οκτωβρίου 2023. Η Χαμάς με τις ευλογίες του Ιράν, επιτέθηκε σε μια ειρηνική μουσική δράση, δολοφονώντας 1250 αθώους ανθρώπους και απάγοντας 250. Φρόντισε δε να μεταδίδει το λουτρό αίματος ζωντανά, ώστε να αποθεωθεί από τους υποστηρικτές της.

Το Ισραήλ και προσωπικά ο Νετανιάχου αποφάσισαν να αλλάξουν εντελώς την κατάσταση. Και ο τρόπος ήταν μόνο ένας: Ο πόλεμος. Διέλυσαν την Χεζμπολάχ, κατάργησαν τους δρόμους εξοπλισμού μέσω Συρίας, εξόντωσαν μέχρι ενός όλους τους αρχηγούς τρομοκρατών, επιτέθηκαν στο Ιράν και το ανάγκασαν να σιωπήσει. Στο τέλος σκόρπισαν τον θάνατο στη Γάζα. Από τους 67.000 νεκρούς, οι μισοί είναι αθώοι (18.000 παιδιά).

Ο όλεθρος ειδικά με την εισβολή στη Γάζα, ήταν καταλυτικός. Η συνθηκολόγηση ήταν μονόδρομος. Εκεί ήρθε ο Τραμπ για να πάρει τη δόξα. Βοήθησε εξηγώντας ότι αν δεν εφαρμοστεί το σχέδιο του (πρόταση Νετανιαχου) ο όλεθρος θα συνεχιζόταν. Επιπλέον επιτέθηκε και στο Ιράν και συνεννοήθηκε με τον Αραβικό κόσμο. Όμως ποτέ δεν θα φτάναμε στην ειρήνη, αν ο Νετανιάχου δεν έβαζε τον εκπληκτικό στρατό του Ισραήλ να πολεμήσει αλλάζοντας τα πάντα, στην περιοχή με την σαρωτική του νίκη.

Το ότι οι Ισραηλινοί αποθεώνουν τον Τραμπ και υβρίζουν τον Νετανιάχου, δεν αλλάζει την αλήθεια. Η ειρήνη προέκυψε από τον πόλεμο όχι από την διπλωματία. Και η κοινωνία πολλές φορές, δεν αξιολογεί όπως πρέπει την πραγματικότητα.

