Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη στην Πάτρα

Σπαρακτικές στιγμές στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας – Λιποθύμησε η σύζυγός του, χειροκροτήματα και μουσική στο ύστατο χαίρε

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη στην Πάτρα
07 Ιαν. 2026 13:59
Pelop News

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών. Από νωρίς, δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στον ναό για να πουν το τελευταίο αντίο στον άτυχο νέο, μη μπορώντας να πιστέψουν την τραγική κατάληξη.

Σπαρακτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν όταν η σύζυγός του, συντετριμμένη από τον πόνο, δεν άντεξε και λιποθύμησε, με συγγενείς και φίλους να σπεύδουν να τη στηρίξουν. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, με κλάματα και λυγμούς να κυριαρχούν καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής.

Κατά την έξοδο του φέρετρου, παριστάμενοι φώναξαν το όνομά του, ενώ άλλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ακούστηκε μουσική, όπως ήταν επιθυμία της οικογένειας, και ο Κώστας Μπασιλάρης οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία συνοδεία κιθάρας και τραγουδιού, σε ένα ύστατο χαίρε γεμάτο πόνο αλλά και αγάπη.

Η υπόθεση του θανάτου του 30χρονου έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Πάτρας, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε εξέλιξη για τις συνθήκες του άγριου ξυλοδαρμού που οδήγησε στον θάνατό του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 Lidl Ελλάς: Μόνιμα αχτύπητες τιμές γιατί αξίζει
16:41 Πρώτη «χειμερινή» προσθήκη για Παναχαϊκή
16:36 Θεμιστοκλέους για τη γρίπη: Δεν χρειάζεται πανικός, το ΕΣΥ είναι προετοιμασμένο
16:36 Γιώργος Παπαχριστόπουλος: «Πρόχειρα και εφήμερα τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες – Χωρίς σχέδιο για το αύριο»
16:28 Βρετανία – Στάρμερ: Τυχόν ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή
16:20 Ηράκλειο: Συνελήφθη 34χρονος για κλοπές – Στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα
16:12 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών – Η Βενεζουέλα και το Διεθνές Δίκαιο
16:04 Red Code για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
15:59 Πάτρα: Ψήφισμα της παράταξης του Κώστα Σβόλη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα
15:56 Δένδιας: Το Διεθνές Δίκαιο δεν αποτελεί πλέον κανόνα λειτουργίας των κρατών όπως θα έπρεπε
15:48 Η ΕΛΑΣ ερευνά βίντεο που δείχνει την αστυνομικό να πυροβολεί άσκοπα σε γλέντι
15:40 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν ικανοποιήθηκαν από τα μέτρα της κυβέρνησης – Αποφασίζουν απόψε στα μπλόκα
15:32 Θεμιστοκλής Κούνας – Strategy Ring: Δεν αρκεί το σχέδιο, χρειάζεται εφαρμογή
15:24 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει την «Ημέρα Καριέρας» στην Πάτρα
15:16 Ο Νικόλας Φαραντούρης δεν παραδίδει την έδρα μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ
15:08 Η Δημοτική Αρχή Πάτρας στηρίζει την απεργία των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών
15:00 Στην Πάτρα ο Νίκος Δένδιας για την κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου Αχαΐας
14:52 Αυστραλία: Ακραίος καύσωνας με 40άρια πλήττει τις νότιες περιοχές
14:44 Άρειος Πάγος: Αυτόφωρο σε περίπτωση παρεμπόδισης της συγκοινωνίας από τους αγρότες
14:28 Το Επιμελητήριο Αχαΐας κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του την Κυριακή 11 Ιανουαρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ