Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη στην Πάτρα

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχθηκε σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών. Από νωρίς, δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στον ναό για να πουν το τελευταίο αντίο στον άτυχο νέο, μη μπορώντας να πιστέψουν την τραγική κατάληξη.

Σπαρακτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν όταν η σύζυγός του, συντετριμμένη από τον πόνο, δεν άντεξε και λιποθύμησε, με συγγενείς και φίλους να σπεύδουν να τη στηρίξουν. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, με κλάματα και λυγμούς να κυριαρχούν καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής.

Κατά την έξοδο του φέρετρου, παριστάμενοι φώναξαν το όνομά του, ενώ άλλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Ακούστηκε μουσική, όπως ήταν επιθυμία της οικογένειας, και ο Κώστας Μπασιλάρης οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία συνοδεία κιθάρας και τραγουδιού, σε ένα ύστατο χαίρε γεμάτο πόνο αλλά και αγάπη.

Η υπόθεση του θανάτου του 30χρονου έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Πάτρας, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε εξέλιξη για τις συνθήκες του άγριου ξυλοδαρμού που οδήγησε στον θάνατό του.

