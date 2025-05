Σε live μετάδοση η αποτυχία του Έλον Μασκ με τον πύραυλο της Starship της SpaceX ΒΙΝΤΕΟ

Μία ακόμη αποτυχία για τον Έλον Μασκ. Συγκεκριμένα, η αντίστροφη μέτρηση για την εκτόξευση του πυραύλου Starship της SpaceX ξεκίνησε χθες (27/5) το βράδυ , ωστόσο, το όλο εγχείρημα, στέφθηκε για ακόμη μία φορά με αποτυχία με τον Έλον Μασκ να «προσγειώνεται» απότομα στην πραγματικότητα.

Όπως ήταν γνωστό εδώ και καιρό η SpaceX του Έλον Μασκ πραγματοποίησε νέα εκτόξευση του γιγαντιαίου (μήκους 123 μέτρων) πυραύλου Starship, έπειτα από δύο διαδοχικές αποτυχίες. Αν και ο πύραυλος απογειώθηκε επιτυχώς από το Starbase, στο Τέξας, τελικά βγήκε εκτός ελέγχου και διαλύθηκε στον αέρα, χωρίς να επιτύχει τους βασικούς στόχους της αποστολής.

Αυτή η μη επανδρωμένη αποστολή της Τρίτης ήταν η ένατη δοκιμαστική πτήση. Η εταιρεία είχε υποστεί και άλλες εκρήξεις, τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο.

Liftoff of Starship! pic.twitter.com/aXAwLkRbuK



Θυμίζουμε ότι SpaceX αναπτύσσει το σύστημα Starship για τη μεταφορά ανθρώπων και εξοπλισμού γύρω από τη Γη και τη Σελήνη, με τον Έλον Μασκ να αναζητά απαντήσεις για το πώς θα μπορέσει να δημιουργηθεί μίας ανθρώπινη αποικία στον Άρη.

Μάλιστα ζωντανή μετάδοση της δοκιμαστικής πτήσης μέσω της ιστοσελίδας της SpaceX και των social media, έδειξε τον πύραυλο πρώτου σταδίου (booster) να εκρήγνυται και το διαστημόπλοιο Starship να υφίσταται μία σημαντική διαρροή καυσίμου, στη συνέχεια να περιστρέφεται εκτός ελέγχου και να εκρήγνυται κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα.

«Το Starship έφτασε στην προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα του πυραύλου, επομένως υπήρξε μεγάλη βελτίωση σε σχέση με την τελευταία πτήση! Επίσης, δεν υπήρξε σημαντική απώλεια πλακιδίων της θερμικής ασπίδας κατά την άνοδο», έγραψε ο Έλον Μασκ στο X.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι «διαρροές προκάλεσαν απώλεια πίεσης στην κύρια δεξαμενή κατά τη φάση της προσέγγισης και της επανεισόδου» του πυραύλου.

Στο βίντεο διακρίνεται ο Έλον Μασκ φαίνεται να παρακολουθεί live από το κέντρο ελέγχου την εκτόξευση του πυραύλου.

🚨 BREAKING: Elon Musk watching the Starship 9 test flight from the control center. pic.twitter.com/eldff8EdMX

