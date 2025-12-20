Σε νέα, εμπλουτισμένη έκδοση το λεύκωμα «Στα βήματα του Τσίλλερ» για την αρχιτεκτονική Πάτρα

Σε βελτιωμένη επανέκδοση προχώρησε η Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών το λεύκωμα «Στα βήματα του Τσίλλερ», μια έκδοση αφιερωμένη στο έργο και την επιρροή του Ερνέστος Τσίλλερ στο νεότερο αστικό τοπίο της Πάτρας. Η νέα εκδοχή του λευκώματος έρχεται να ενσωματώσει παρατηρήσεις και επισημάνσεις που προέκυψαν από τον δημόσιο και επιστημονικό διάλογο γύρω από την αρχική έκδοση, ενισχύοντας την ακρίβεια και την τεκμηρίωση του υλικού.

Η επανέκδοση επιβεβαιώνει τη σταθερή μέριμνα της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών για την αξιόπιστη παρουσίαση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην αισθητική διάσταση του έργου του Τσίλλερ, αλλά και στη συνολική συμβολή του στη συγκρότηση της νεότερης αστικής φυσιογνωμίας της Πάτρας.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη έκδοση του λευκώματος κυκλοφόρησε το 2024, στο πλαίσιο των δράσεων της ΕΑΣ, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου αρχιτέκτονα, ο οποίος με το έργο του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην αρχιτεκτονική ιστορία της νεότερης Ελλάδας.

Το λεύκωμα «Στα βήματα του Τσίλλερ» διατίθεται από το βιβλιοπωλείο «Το Δόντι» (Καραϊσκάκη 147, Πάτρα, τηλ. 2614 005077, e-mail: bookstore@todonti.gr), προσφέροντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη και ανανεωμένη ματιά σε ένα σημαντικό κεφάλαιο της πατρινής και ελληνικής αρχιτεκτονικής μνήμης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



