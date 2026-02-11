Σε ποιον ανήκει μια εφημερίδα, κύριε Μπέζο;

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

Σε ποιον ανήκει μια εφημερίδα, κύριε Μπέζο;
11 Φεβ. 2026 19:00
Pelop News

Μιλώ σε μια ημερίδα στην Καλαμάτα για τη σημασία των περιφερειακών εφημερίδων. Σε μια κατάμεστη αίθουσα ξεκινώ με ένα ερώτημα: Σε ποιον ανήκει μια εφημερίδα; Αφήνω ένα μικρό χρονικό κενό, για να αφομοιωθεί το ρητορικό ερώτημα και συνεχίζω: «Κάποιος έχει αγοράσει ένα αυτοκίνητο Ford. Σε ποιον ανήκει το αυτοκίνητο; Στον Ford ή σε αυτόν που το πλήρωσε και το έκανε δικό του;».

Aπαντώ: Προφανώς σε αυτόν που το πλήρωσε. Μπορεί να το κάψει, να το εγκαταλείψει, να το κάνει ό,τι θέλει. Πού ανήκει λοιπόν μια εφημερίδα; Σε αυτόν που δίνει κάθε πρωί 1,30 ευρώ για να την αγοράσει. Και μάλιστα τη λέει «η εφημερίδα μου», όπως μπορεί να λέει «το αμάξι μου είναι Ford».
Στην ομιλία μου θέλησα να εξηγήσω ότι είναι οι αναγνώστες που ισχυροποιούν ή αδυνατίζουν μια εφημερίδα και όχι ο ιδιοκτήτης. Μου ήρθε αυτή η τότε παρέμβασή μου, διαβάζοντας ότι ο πάμπλουτος Μπέζος θεωρώντας ότι είναι ιδιοκτήτης της Ουάσιγκτον Ποστ, αποφάσισε να αλλάξει την γραμμή της υπέρ του Τραμπ.

Χιλιάδες συνδρομητές σταμάτησαν να την παίρνουν. Η εφημερίδα τους δεν είναι πια η Ουάσιγκτον Ποστ. Τα περισσότερα επιτελικά στελέχη εγκατέλειψαν, πηγαίνοντας σε άλλα έντυπα. Η ιστορική εφημερίδα απέκτησε μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα ο Μπέζος να προχωρήσει και σε αναγκαστικές απολύσεις. Ο Μπέζος νόμιζε ότι η εφημερίδα είναι δικιά του. Τώρα μπορεί να έχει καταλάβει ότι δεν είναι.

(Υ.Γ. Τα παραπάνω δεν αφορούν μόνο μια εφημερίδα, ένα περιοδικό ένα ηλεκτρονικό Μέσο κ.ο.κ. Αφορούν ακόμα και μια στήλη άποψης. Στην πραγματικότητα, όσοι με διαβάζουν δεν είναι η δική μου γωνία στην εφημερίδα, αλλά δική τους. Αν κανείς δεν με διαβάζει τι θα μου έχει απομείνει;
Κάποτε, ο Βασίλης Ραφαηλίδης είχε πει: «Ανάλογα με το πόσα χρήματα παίρνω, γράφω και το αντίστοιχο κείμενο». Του είχα απαντήσει: Είτε παίρνεις 1.000 ευρώ τη λέξη, είτε δεν παίρνεις τίποτα απολύτως, γράφεις όσο καλύτερα μπορείς, γιατί σκέφτεσαι αυτόν που σε διαβάζει. Δική τους είναι η στήλη όχι δική σου. Θα τους σεβαστείς;).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:14 Ευρωπαϊκή δικαστική εντολή για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα
21:05 Κακοκαιρία: Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια Ζακύνθου και Κεφαλονιάς με Κυλλήνη
21:00 Πάτρα: Παρουσιάστηκαν οι «5 Ημέρες» του Φοίβου Καρακίτσου – Η ελευθερία και ο δρόμος της αγάπης ΦΩΤΟ
20:48 Μάντζος για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Ο ελληνοτουρκικός διάλογος χρειάζεται ρεαλισμό, χωρίς αυταπάτες
20:40 Ευρωκοινοβούλιο: Έγκριση δανείου 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για 2026-2027
20:33 Δενδροφύτευση στην παραλία Ρίου από τον Ροταριανό Όμιλο ΦΩΤΟ
20:24 Θλίψη στην Κυπαρισσία: Κατέληξε τρίχρονο αγοράκι, τι συνέβη
20:14 Ζελένσκι διαψεύδει σενάρια για άμεσες εκλογές: «Μόνο μετά από εκεχειρία και ασφάλεια»
20:08 Εξαρθρώθηκε σπείρα κλοπών αυτοκινήτων που δρούσε από 2022 στην Αττική
20:00 «Εμφύλιος» στην Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαϊας του ΠΑΣΟΚ: Αναταράξεις λίγο πριν το Συνέδριο
19:52 Βόλος: Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών – 15 συλλήψεις, κατάσχεση μισού κιλού κοκαΐνης,
19:46 Πάτρα: Σύγκρουση Ι.Χ. με δίκυκλο στο κέντρο της πόλης
19:36 Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο: Κρίσιμη συνάντηση με Τραμπ για το Ιράν
19:30 Νίκος Μπάτσικας: Στην εστίαση πρέπει να εξελίσσεσαι
19:25 Μαζωνάκης: Εξιτήριο αύριο από το νοσοκομείο, τι είπε ο δικηγόρος του
19:16 Μητσοτάκης – Ερντογάν: Η Κοινή Δήλωση και οι έξι συμφωνίες που υπέγραψαν για ενίσχυση εμπορίου, τουρισμού και συνεργασία
19:08 Τσιμπλοστεφανάκης στον Peloponnisos FM: «Παραμονή του ΝΟΠ, εξυγίανση και βάρος στις ακαδημίες»
19:07 Financial Times: O Ζελένσκι εξετάζει προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για ειρήνη έως τα μέσα Μαΐου
19:00 Σε ποιον ανήκει μια εφημερίδα, κύριε Μπέζο;
18:53 Πεσκόφ: «Δεν θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Κρεμλίνου στο συμβούλιο Ειρήνης»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ