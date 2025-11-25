Σε ρυθμούς Black Friday η αγορά: Εκπτώσεις, νέοι κλάδοι και παγίδες που καραδοκούν

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές για την Black Friday και την Cyber Monday.

Σε ρυθμούς Black Friday η αγορά: Εκπτώσεις, νέοι κλάδοι και παγίδες που καραδοκούν
25 Νοέ. 2025 8:55
Με μόλις λίγες ημέρες να απομένουν για την επίσημη Black Friday της 28ης Νοεμβρίου 2025, η αγορά έχει μπει για τα καλά σε ρυθμούς εκπτώσεων. Πυρετός εκπτώσεων σε φυσικά καταστήματα και e-shops, με προσφορές που φτάνουν έως και 70%.

Φέτος, εκτός από τα «συνήθη» ηλεκτρονικά και τις οικιακές συσκευές, στο παιχνίδι μπαίνουν δυναμικά κλάδοι-έκπληξη: αυτοκίνητα, κρουαζιέρες, leasing, έπιπλα, ακόμα και τραπεζικές υπηρεσίες. Για το λιανεμπόριο, η Black Friday παραμένει η μεγάλη «γέφυρα» πριν τα Χριστούγεννα – και φέτος πιο διευρυμένη από ποτέ.

Ωστόσο, πίσω από τις εντυπωσιακές ταμπέλες κρύβονται συχνά παγίδες: πλασματικές μειώσεις, ψεύτικα sites και απάτες που εκμεταλλεύονται την καταναλωτική βιασύνη. Σύμφωνα με την Euronews και την Bitdefender, τα ψεύτικα e-shops έχουν αυξηθεί κατά 250% φέτος, ενώ η Kaspersky εντοπίζει εκατομμύρια phishing επιθέσεις που μιμούνται brands όπως Amazon και MediaMarkt.

Πολλές «προσφορές» βασίζονται σε τεχνητά υπερτιμημένα προϊόντα λίγες μέρες πριν, ώστε η έκπτωση να φανεί μεγαλύτερη. Η Consumers’ Checkbook, σε έρευνα για το 2025, αποκάλυψε ότι οι περισσότερες μειώσεις δεν είναι ειδικές, με τα προϊόντα να πωλούνται σε παρόμοιες τιμές όλο το χρόνο. Η FTC χαρακτηρίζει παράνομες τέτοιες πρακτικές, καθώς η «πρώην τιμή» πρέπει να είναι γνήσια.

Οι ειδικοί συστήνουν προσοχή:

  • Σύγκριση τιμών: Μην αγοράζετε παρορμητικά· ελέγξτε προηγούμενες τιμές για να διαπιστώσετε αν η έκπτωση είναι πραγματική.
  • Αξιοπιστία καταστήματος: Σε online αγορές, βεβαιωθείτε ότι το e-shop είναι νόμιμο και ασφαλές.
  • Όροι προσφοράς: Διαβάστε προσεκτικά αν πρόκειται για περιορισμένα τεμάχια ή προσφορές «μόνο online».
  • Αποδείξεις και εγγυήσεις: Κρατήστε αποδεικτικά αγορών και emails επιβεβαίωσης, σε περίπτωση αλλαγών ή επιστροφών.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις λίγες ημέρες μετά τη Black Friday, ακολουθεί η Cyber Monday.

Η Cyber Monday «πέφτει» την 1η Δεκεμβρίου και στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι εκπτώσεις να περιορίζονται αποκλειστικά στις διαδικτυακές αγορές.

