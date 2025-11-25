Σε ρυθμούς Black Friday η αγορά: Εκπτώσεις, νέοι κλάδοι και παγίδες που καραδοκούν
Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές για την Black Friday και την Cyber Monday.
Με μόλις λίγες ημέρες να απομένουν για την επίσημη Black Friday της 28ης Νοεμβρίου 2025, η αγορά έχει μπει για τα καλά σε ρυθμούς εκπτώσεων. Πυρετός εκπτώσεων σε φυσικά καταστήματα και e-shops, με προσφορές που φτάνουν έως και 70%.
Φέτος, εκτός από τα «συνήθη» ηλεκτρονικά και τις οικιακές συσκευές, στο παιχνίδι μπαίνουν δυναμικά κλάδοι-έκπληξη: αυτοκίνητα, κρουαζιέρες, leasing, έπιπλα, ακόμα και τραπεζικές υπηρεσίες. Για το λιανεμπόριο, η Black Friday παραμένει η μεγάλη «γέφυρα» πριν τα Χριστούγεννα – και φέτος πιο διευρυμένη από ποτέ.
Ωστόσο, πίσω από τις εντυπωσιακές ταμπέλες κρύβονται συχνά παγίδες: πλασματικές μειώσεις, ψεύτικα sites και απάτες που εκμεταλλεύονται την καταναλωτική βιασύνη. Σύμφωνα με την Euronews και την Bitdefender, τα ψεύτικα e-shops έχουν αυξηθεί κατά 250% φέτος, ενώ η Kaspersky εντοπίζει εκατομμύρια phishing επιθέσεις που μιμούνται brands όπως Amazon και MediaMarkt.
Πολλές «προσφορές» βασίζονται σε τεχνητά υπερτιμημένα προϊόντα λίγες μέρες πριν, ώστε η έκπτωση να φανεί μεγαλύτερη. Η Consumers’ Checkbook, σε έρευνα για το 2025, αποκάλυψε ότι οι περισσότερες μειώσεις δεν είναι ειδικές, με τα προϊόντα να πωλούνται σε παρόμοιες τιμές όλο το χρόνο. Η FTC χαρακτηρίζει παράνομες τέτοιες πρακτικές, καθώς η «πρώην τιμή» πρέπει να είναι γνήσια.
Οι ειδικοί συστήνουν προσοχή:
- Σύγκριση τιμών: Μην αγοράζετε παρορμητικά· ελέγξτε προηγούμενες τιμές για να διαπιστώσετε αν η έκπτωση είναι πραγματική.
- Αξιοπιστία καταστήματος: Σε online αγορές, βεβαιωθείτε ότι το e-shop είναι νόμιμο και ασφαλές.
- Όροι προσφοράς: Διαβάστε προσεκτικά αν πρόκειται για περιορισμένα τεμάχια ή προσφορές «μόνο online».
- Αποδείξεις και εγγυήσεις: Κρατήστε αποδεικτικά αγορών και emails επιβεβαίωσης, σε περίπτωση αλλαγών ή επιστροφών.
Υπενθυμίζεται ότι μόλις λίγες ημέρες μετά τη Black Friday, ακολουθεί η Cyber Monday.
Η Cyber Monday «πέφτει» την 1η Δεκεμβρίου και στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι εκπτώσεις να περιορίζονται αποκλειστικά στις διαδικτυακές αγορές.
