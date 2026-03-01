Σε συλλαλητήριο καλεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καλεί όλα τα εργατικά σωματεία, όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν αύριο Δευτέρα 2 Μαρτίου σε νέο συλλαλητήριο, στις 19:00, στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Η ανακοίνωση-κάλεσμα:

Χιλιάδες λαού και νεολαίας κατέκλυσαν το κέντρο της Πάτρας στο απεργιακό συλλαλητήριο της 28/2, απαιτώντας να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα των Τεμπών και να μη θυσιάζεται η ζωή μας για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Η μαζική συμμετοχή στην απεργία δεκάδων φορέων και εργαζομένων στη συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας και κάλεσμα του Συλλόγου συγγενών-θυμάτων Τεμπών, ξεπέρασε τα εμπόδια που επιχείρησαν να βάλουν η εργοδοσία και η κυβέρνηση της ΝΔ, που προσπάθησαν να επιβάλουν σιωπή.

Αναδείχθηκε η δύναμη του οργανωμένου λαού και ιδιαίτερα των εργατικών συνδικάτων, που μέσα από τον απεργιακό αγώνα και τη δράση στους χώρους δουλειάς κινητοποίησαν χιλιάδες εργαζόμενους, σπάζοντας το πέπλο της σιωπής.

Ανέδειξαν ως πραγματικούς ενόχους την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους, δείχνοντας πως δεν ξεχνούν, δεν συγχωρούν και δεν συνηθίζουν τη βαρβαρότητα ενός συστήματος που σκοτώνει για το κέρδος.

Όπως ο λαός μας καταδίκασε την πολιτική του κέρδους που οδήγησε στο έγκλημα των Τεμπών έτσι πρέπει να καταδικάσει και τη νέα επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, που ανοίγει το “σύρτη της κόλασης”, σπέρνει τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή, έχει ήδη οδηγήσει σε εκατοντάδες νεκρούς, ανάμεσά τους δεκάδες μαθήτριες μετά από βομβαρδισμό σχολείου.

Η κυβέρνηση φέρει βαριές ευθύνες, καθώς έχει αναλάβει ρόλο πρωτοπόρου σε αυτή τη βαρβαρότητα. Τα χέρια της είναι βαμμένα με το αίμα των νεκρών μαθητριών και όλων των θυμάτων. Γι’ αυτό μας ζητούν να εξοικειωθούμε με τον θάνατο και τον πόνο, να αποδεχτούμε την ιδέα ότι τα παιδιά μας μπορεί να επιστρέφουν μέσα σε φέρετρα.

Έχει στρατηγικούς συμμάχους το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και έχει μετατρέψει τη χώρα σε ορμητήριο, γεμίζοντάς τη με αμερικανικές βάσεις θανάτου. Έτσι, η χώρα μας και ο ελληνικός λαός μετατρέπονται σε πιθανούς στόχους αντιποίνων, από τον Άραξο και την Ανδραβίδα, έως τη Σούδα στην Κρήτη, την Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα, όπου βρίσκονται αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις.

Να τις πάρουν και να φύγουν τώρα. Η Ελλάδα να βγει από αυτόν τον πόλεμο, να πάψει να προσφέρει συνδρομή σε εγκληματίες τύπου Νετανιάχου ή Τραμπ.

Κανένας εφησυχασμός! Όλοι στους δρόμους!

Απαιτούμε:

Άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

Να κλείσουν όλες οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις στην χώρα.

Κανένας Έλληνας στρατιωτικός έξω από την χώρα.

Η τα κέρδη τους – ή οι ζωές μας.

