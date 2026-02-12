Σε θετικό έδαφος άνοιξε η σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου

Σε θετικό έδαφος κινείται η αγορά της Αθήνας με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο, που δείχνει διάθεση να ανακάμψει μετά τη νέα διόρθωση χθες.

Ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύεται στις 2.358,9 μονάδες με +0,6% και τον τζίρο στα 26 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν διακινηθεί 3,2 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης κινείται στις 2.754 μονάδες με +1,1%, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης στις 6.020 μον. με +0,6%, ενώ ο FTSEM της μεσαίας είναι ελαφρώς πτωτικός στις 2.821 μον. με -0,2%.

H Λεωφόρος Αθηνών και διόρθωσε χθες, κυρίως ο τραπεζικός κλάδος αλλά και διατηρήθηκε ακριβώς στα ίδια επίπεδα, αφού το δίδυμο ράλι των Coca-Cola (για δεύτερη συνεδρίαση, με +4,4%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,7%) ήρθε να εξισορροπήσει πλήρως τις πιέσεις (κλείσιμο ΓΔ στις 2.345,71 μον. με μόλις +0,02%).

Σε κάθε περίπτωση πάντως η προσοχή παραμένει στραμμένη στις τράπεζες, με το ερώτημα να είναι κατά πόσο η διόρθωση στις συστημικές που φαίνεται να ξεκίνησε από την περασμένη Τετάρτη αφορά φυσιολογική υποχώρηση, δεδομένης της υπεραπόδοσης έναντι του Stoxx Banks, ή παίζουν ρόλο και επιφυλάξεις μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του ν. Κατσέλη. Χωρίς βέβαια να αποκλείεται ένας συνδυασμός των δύο.

Μια καλή ένδειξη πάντως ίσως προκύψει σήμερα, καθότι ο Stoxx Banks δείχνει σημάδια ανάκαμψης (+0,9%) μετά το -1,05% που έγραψε χθες και ο ΔΤΡ στην Αθήνα εμφανίζεται με διάθεση να ακολουθήσει.

Την ίδια ώρα πάντως οι όποιες εξελίξεις δεν δείχνουν να απασχολούν τους διεθνείς οίκους, με την Goldman Sachs να εκτοξεύει σήμερα τις τιμές – στόχους που έχει στις ελληνικές τράπεζες, αναβαθμίζοντας συνολικά την εκτίμησή της για τον Γενικό Δείκτη στις 2.500 μονάδες αφότου ξεπέρασε το επίπεδο που είχε θέσει η αμερικάνικη τράπεζα προηγουμένως ως στόχο, στις 2.300 μον.

Σε διεθνές επίπεδο, οι ευρωπαϊκοί δείκτες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές χθες κατά βάση με ήπιες απώλειες αλλά σήμερα οι αγοραστές επιστρέφουν συνολικά στην περιοχή, με τα futures των δεικτών της Wall Street να έχουν επίσης ανοδική φορά αφότου χθες χάθηκε το αρχικό μομέντουμ και ολοκλήρωσαν με οριακές μεταβολές σε αρνητικό έδαφος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



