«Σε τρελό πανικό!»: Παιδική παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι της Πολυφωνικής στο θέατρο Μπάρρυ

Το Θεατρικό Εργαστήρι της Πολυφωνικής, υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας & τη στήριξη του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας παρουσιάζει την παράσταση για παιδιά Σε τρελό πανικό! Δένδρα-Ψάρια χτυπούν συναγερμό το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 18:30 στο θέατρο Μπάρρυ, σε σκηνοθεσία Αθηνάς Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου.

Ενημερώνουμε το κοινό ότι δελτία εισόδου θα διατίθενται μισή ώρα πριν από την έναρξη της παράστασης στο ταμείο του θεάτρου Μπάρρυ – Σανταρόζα 7 και Καρόλου, λόγω περιορισμένης χωρητικότητας. Η είσοδος είναι ελεύθερη!

Με μπρίο, μουσική,

κιθάρα και κρασί

25 δένδρα-ψάρια και λοιποί

επάνω στη σκηνή

Μικροί μας θεατές

και εσείς μεγάλοι

μια ιστορία θα σας πουν

που όμοια δεν έχει άλλη

Μια ιστορία που πολλοί

ψεύτικη θα πουν πως είναι.

Πώς γίνεται δέντρα, ψάρια

με λέξεις να μιλούνε;

Συντελεστές:

Κείμενα: Άννα Δενδρινού, Πάνος Ζάχαρης, Αργύρης Χιόνης, Βασίλης Γιαννακόπουλος, Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου

Διασκευή-Δραματοποίηση-Σκηνοθεσία: Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου

Διερμηνεία από το LampSign Agency: Ειρήνη Ανδρικοπούλου & Λαμπρινή Παπαπροκοπίου

Επιμέλεια & Κατασκευή κουστουμιών: Δημήτρης Ράπτης

Στίχοι: Σωτήρης Πενιάς, Μάρθα Βασκαντήρα

Μουσική επένδυση-Μελοποίηση στίχων: Σωτήρης Πενιάς, Βασιλική Σιατερλή, Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου

Στο ρόλο των αφηγητών και στο τραγούδι: ο Σωτήρης Πενιάς με την κιθάρα του και η Βασιλική Σιατερλή.

Δένδρα: Βασιλική Αραβαντινού, Μαριάννα Γεωργοπούλου, Κρίστη Δούβρη, Ιωάννα Θεριστοπούλου, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Μαρία Πετροπούλου, Μαρία Ψειμάδα

Μπάμπης: Βασίλης Γιαννακόπουλος, Λυκούργος: Παναγιώτης Ζήσης Αποστόλου, Λάκης: Ιωάννης Βογιατζόγλου.

Ψάρια: Κατερίνα Αντύπα, Γιώργος Αρβανίτης, Αλέξανδρος Ευθύμης Βενέτης, Αγγελική Λινάρδου, Εβελίνα Λίτσα, Γιώργος Μάντζαρης, Αγγελική Νάκου, Άλσιρις Τάσση, Άννα Χαρμπίλα, Χριστιάνα Χυτοπούλου

Θαλασσιά: Ζωή Τσερεμέγκλη, Μόλυνση: Χριστίνα Στίγγα, Ρύπανση: Ολυμπία Τασακοπούλου

Βοηθός του Θεατρικού Εργαστηρίου: Ιωάννα Ξάνθη

Επιμέλεια Αφίσας: Αθανασία Παπασταύρου

Ένα μεγάλο μέρος των κειμένων εμπνευσμένο από το παραμύθι, της Άννας Δενδρινού, «Ψάρια στον γιαλό με πλακάτ και με πανό» (εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή), από τα κόμικ του Πάνου Ζάχαρη και από τους «Υπηκόους δίχως βασιλιά» του Αργύρη Χιόνη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



