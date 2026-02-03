Σε τροχιά σύγκρουσης οι οδηγοί ταξί: Πορεία στο Μαξίμου και απειλή απεργίας διαρκείας

Σε θέση μάχης βρίσκονται οι αυτοκινητιστές ταξί, οι οποίοι προχώρησαν σε πορεία από τα γραφεία του ΣΑΤΑ με κατεύθυνση το Μέγαρο Μαξίμου, στέλνοντας σαφές μήνυμα σύγκρουσης προς την κυβέρνηση.

Ο κλάδος αντιδρά έντονα στα σχέδια για την υποχρεωτική μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση, κάνοντας λόγο για «βίαιη προσαρμογή» χωρίς επαρκείς υποδομές και χωρίς πρόβλεψη για τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Παράλληλα, καταγγέλλει αθέμιτο ανταγωνισμό από πολυεθνικές εταιρείες και ιδιωτικά συμφέροντα που, όπως υποστηρίζει, απορροφούν σταδιακά το μεταφορικό έργο.

Λίγο πριν την εκκίνηση της πορείας, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος ζήτησε ευθέως συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Σήμερα έχουμε πορεία και θα ζητήσουμε να μας δει ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο. Ο κ. Μητσοτάκης δεν παίρνει ευθύνες. Τον ξέρουμε εδώ και επτά χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά, καλώντας τον πρωθυπουργό να αντικαταστήσει τους αρμόδιους υπουργούς. Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά στον Γιάννης Οικονόμου, τονίζοντας ότι, έστω και χωρίς άμεσες λύσεις, υπήρχε διάλογος με τον κλάδο.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για το ζήτημα της ηλεκτροκίνησης, την οποία χαρακτήρισε «παράλογη απαίτηση» και «νόμο του αποφασίζομεν και διατάσσομεν». Όπως ανέφερε, η υποχρεωτική ένταξη των ταξί σε ηλεκτρικά οχήματα γίνεται «κατ’ εξαίρεση όλης της Ευρώπης», χωρίς επαρκή υποδομή φόρτισης και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η καθημερινή λειτουργία των επαγγελματιών.

Παράλληλα, κατήγγειλε σχέδιο εξόντωσης του κλάδου υπέρ μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική αυτή οδηγεί την πελατεία στα Ι.Χ. με οδηγό και στις μεγάλες εταιρείες, υποβαθμίζοντας τον ρόλο του ταξί ως κοινωνικού αγαθού.

Το μήνυμα του ΣΑΤΑ ήταν ξεκάθαρο: αν το νομοσχέδιο προχωρήσει προς ψήφιση, ο κλάδος προειδοποιεί με απεργία διαρκείας. «Δεν πάει άλλο. Ο κλάδος δεν αντέχει. Ή αυτοί ή εμείς», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του προέδρου του Συνδικάτου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, οι βασικές διεκδικήσεις των αυτοκινητιστών περιλαμβάνουν:

Όχι στη βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Ξεκάθαρο διαχωρισμό του έργου ταξί και Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Πάταξη της ασυδοσίας των πολυεθνικών.

Ελεύθερη πρόσβαση των έμφορτων ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Απόσυρση του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Το Συνδικάτο κατηγορεί το Υπουργείο Μεταφορών ότι επιλέγει την επιβολή αντί του διαλόγου, ξεκαθαρίζοντας πως οι κινητοποιήσεις αποτελούν μονόδρομο. «Το ταξί δεν σιωπά, το ταξί απαντά», είναι το μήνυμα με το οποίο κλείνει η ανακοίνωση.

