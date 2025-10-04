Sean «Diddy» Combs: Σε φυλάκιση 50 μηνών για μεταφορά ατόμων με σκοπό την πορνεία

Ο 55χρονος ράπερ και πρώην μεγιστάνας της χιπ-χοπ Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση (τέσσερα χρόνια και δύο μήνες), καθώς και σε χρηματική ποινή 500.000 δολαρίων, για παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου Mann Act. Ο καλλιτέχνης κρίθηκε ένοχος για τη μεταφορά ατόμων ανά τις ΗΠΑ με σκοπό τη συμμετοχή τους σε σεξουαλικές πράξεις, στις οποίες εμπλέκονταν τόσο σύντροφοί του όσο και εργαζόμενοι στον χώρο του σεξ.

Αθώωση για τις πιο βαριές κατηγορίες

Το σώμα ενόρκων τον Ιούλιο τον αθώωσε από τις κατηγορίες εκβιασμού και σωματεμπορίας, οι οποίες θεωρούνταν και οι πλέον σοβαρές. Ωστόσο, η ενοχή του για τις κατηγορίες που σχετίζονται με την «προώθηση πορνείας» οδήγησε στην καταδίκη του.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή άνω των 11 ετών, θεωρώντας πως οι πράξεις του είχαν μεγάλη βαρύτητα, αλλά το δικαστήριο επέβαλε τελικά σημαντικά μικρότερη ποινή.

Η απολογία του στο δικαστήριο

Πριν την ανακοίνωση της ποινής, ο Diddy εμφανίστηκε μετανιωμένος, χαρακτηρίζοντας τις πράξεις του «αηδιαστικές, ντροπιαστικές και αρρωστημένες». Ο ίδιος ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από την πρώην σύντροφό του Cassie Ventura (Cassie Ventura Fine), αλλά και από άλλη γυναίκα που κατέθεσε στο δικαστήριο με το ψευδώνυμο «Jane».

Αναφερόμενος στο βίντεο του 2016 που τον έδειχνε να χτυπά και να κλωτσά την Cassie σε ξενοδοχείο του Λος Άντζελες, είπε:

«Αυτό θα είναι πάντα ένα βαρύ φορτίο που θα κουβαλάω για πάντα».

Ο Diddy παραδέχθηκε ότι είχε «χάσει τον εαυτό του στην υπερβολή και στο εγώ του», λέγοντας ότι «ήταν αρρωστημένος από τα ναρκωτικά και εκτός ελέγχου».

Ζήτησε χάρη από τον Τραμπ

Ο καλλιτέχνης απηύθυνε επίσης αίτημα προεδρικής χάρης στον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε πως «πιθανότατα όχι».

Το μήνυμα προς την οικογένεια

Κλείνοντας την απολογία του, ο Diddy ζήτησε συγγνώμη από τα επτά παιδιά του και τη μητέρα του, τονίζοντας: «Αξίζουν κάτι καλύτερο». Επεσήμανε δε ότι θέλει την ευκαιρία να «γίνει ξανά πατέρας, γιος και ηγέτης στην κοινότητά του».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



