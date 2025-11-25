Σεφερλής: «Ετοιμάζω κωμική σειρά για την τηλεόραση»

25 Νοέ. 2025 17:33
Στον καναπέ της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου «Super Κατερίνα» βρέθηκε ο διάσημος κωμικός, Μάρκος Σεφερλής, το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου και μίλησε για τα επαγγελματικά σχέδια του αλλά και τον γιό του, Χάρη Σεφερλή.

Ο Μάρκος Σεφερλής αποκάλυψε αρχικά ότι θα ήθελε να ξαναεμφανιστεί στην τηλεόραση: «Είναι στα άμεσα σχέδιά μου μία κωμική σειρά στην τηλεόραση. Ξεκινάω τις παραστάσεις, τελειώσαμε την περιοδεία. Θα ανακοινωθεί ό,τι είναι με το MEGA, έχουν σχεδόν τελειώσει όλα. Θα παρακολουθείτε και τις παραστάσεις μου εκεί».

«Αυτές τις παραγωγές που κάνω τις πληρώνω μόνος μου, δεν μπορεί να τις πληρώσει άλλος. Η αγάπη του κόσμου φαίνεται από τα εισιτήρια, φαίνεται από την ανταπόκριση. Για να είσαι κωμικός, πρέπει να έχεις μια πορεία. Δεν μπορεί να το κάνεις με σκετσάκια στα social. Μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Μάρκος Σεφερλής.

Τέλος, ο γνωστός κωμικός μίλησε και για τον γιο του, Χάρη, λέγοντας: «Έχω μια πολύ ωραία γυναίκα και έναν υπέροχο γιο. Έχω πει στον γιο μου να είναι “large” με τις παρέες του και τις γυναίκες και δεν το λέω με την έννοια της επίδειξης.

Του Χάρη δεν του αρέσει να καταλαβαίνουν ότι είναι γιος μου. Εχθές τον σταμάτησαν για αλκοτέστ και τον κατάλαβαν αμέσως. Του είπαν: “Είσαι γιος του Σεφερλή;”. Αισθάνθηκε πολύ άβολα, δεν ήξερε τι να πει. Τα κορίτσια πρέπει να τα έχουμε πάντα στα ώπα ώπα, όπως είχα κι έχω και εγώ τη μαμά του».

Υπενθυμίζεται ότι η Έλενα Τσαβαλιά και ο Μάρκος Σεφερλής παντρεύτηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου 2009. αλλά ο Χάρης γεννήθηκε πολύ πριν από αυτό, το 2004.

