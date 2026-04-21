Σεισμική δόνηση το πρωί στην Κεφαλονιά
Σεισμική δόνηση ταρακούνησε την Κεφαλονιά κοντά στην Άσσο.
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης στην Κεφαλονιά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε περίπου στις 07:06, με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε απόσταση 3 χιλιομέτρων ανατολικά-βορειοανατολικά της Άσσος Κεφαλονιάς.
Κατά την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 8,1 χιλιόμετρα.
Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές του νησιού, χωρίς ωστόσο να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές ή τραυματισμοί.
