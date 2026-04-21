Σεισμική δόνηση το πρωί στην Κεφαλονιά

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε περίπου στις 07:06, με το επίκεντρο να εντοπίζεται σε απόσταση 3 χιλιομέτρων ανατολικά-βορειοανατολικά της Άσσος Κεφαλονιάς.

Κατά την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 8,1 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές του νησιού, χωρίς ωστόσο να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής ζημιές ή τραυματισμοί.

