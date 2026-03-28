Σεισμική δραστηριότητα στο Άγιον Όρος: «Επιστημονικός γρίφος» και έλεγχος των μονών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στο Άγιον Όρος, με μικροδονήσεις να καταγράφονται καθημερινά, αν και με μειωμένη ένταση, δύο χρόνια μετά την έναρξη αυτής της συνεχιζόμενης φαινομενικά ανεξήγητης δραστηριότητας. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και σεισμολόγος Ευθύμιος Λέκκας χαρακτήρισε το φαινόμενο ως «επιστημονικό γρίφο», σημειώνοντας ότι προέρχεται από ένα συγκεκριμένο χερσαίο και θαλάσσιο ρήγμα.

Υπενθυμίζεται ότι ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:08 την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ενώ το μέγιστο μέγεθος που είχε καταγραφεί πριν 14 μήνες ήταν 5,3 Ρίχτερ. Ο κ. Λέκκας εκτιμά ότι η σεισμική δραστηριότητα θα συνεχιστεί σε παρόμοια επίπεδα, χωρίς όμως να αναμένονται μεγαλύτερα μεγέθη.

Ήδη ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αυτοψιών στις μονές του Αγίου Όρους από το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας και το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς. Οι ρωγμές που παρατηρήθηκαν, κυρίως σε μονές όπως η Βατοπαιδίου, Χιλανδαρίου, Ζωγράφου και Σίμωνος Πέτρας, κρίνονται διαχειρίσιμες και θα αποκατασταθούν άμεσα. Όπως τόνισε ο κ. Περτζινίδης, οι ιστορικές κατασκευές έχουν αντοχή και η σωστή συντήρηση τις τελευταίες δεκαετίες απέτρεψε σοβαρές καταρρεύσεις.

Παράλληλα, ο Ευθύμιος Λέκκας επισήμανε την κρίσιμη σημασία της ανθεκτικότητας των δήμων, των υποδομών και των υπηρεσιών τους, ώστε η πολιτική προστασία να λειτουργεί αποτελεσματικά. Σημείωσε ότι οι σωστές προετοιμασίες αφορούν κρίσιμες λειτουργίες όπως ύδρευση, αποχέτευση, δρόμους, σχολεία και γέφυρες και κατηγόρησε πρακτικές copy-paste στον σχεδιασμό που υπονομεύουν την ασφάλεια.

Η συνεχής παρακολούθηση και η αποκατάσταση των ζημιών στις μονές θεωρούνται βασικά εργαλεία για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του Αγίου Όρους, ενώ οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού για τις γύρω περιοχές.

