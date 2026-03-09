Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: «Σμηνοσειρά» βλέπει ο Λέκκας – Θα συνεχιστούν οι δονήσεις

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσπρωτία κινητοποίησε τους σεισμολόγους και προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με τους ειδικούς να παρακολουθούν την εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας που ακολούθησε.

Μετά τον κύριο σεισμό, καταγράφεται έντονη σεισμική δραστηριότητα, καθώς στην περιοχή έχουν σημειωθεί δεκάδες μικρότερες δονήσεις, γεγονός που κρατά σε εγρήγορση τους επιστήμονες.

Για την εξέλιξη του φαινομένου τοποθετήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην τηλεόραση του Mega ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιος Λέκκας, επισημαίνοντας ότι η εικόνα που παρουσιάζει η περιοχή παραπέμπει σε «σμηνοσειρά» σεισμών.

«Είναι περίπου οκτώ χρόνια από την τελευταία σεισμική ακολουθία που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Άρχισε χθες με έναν σεισμό της τάξεως των 5,3 βαθμών στις 5 και μισή το πρωί και στη συνέχεια έχουμε δεκάδες σεισμούς μικρότερου μεγέθους, μεταξύ των οποίων και τέσσερις σεισμοί πάνω από 4 Ρίχτερ», ανέφερε αρχικά.

Όπως εξήγησε, η σεισμική δραστηριότητα φαίνεται να εξελίσσεται ως ένα σύνολο πολλών μικρότερων σεισμών χωρίς να ξεχωρίζει κάποιος ως σαφώς ισχυρότερος.

«Θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε με μία σμηνοσειρά. Δηλαδή ένα σμήνος σεισμών, όπως έγινε και τις προηγούμενες φορές και το ιστορικό είναι χαρακτηριστικό. Έχουμε δεκάδες, θα έλεγε κανείς, σεισμούς μέσα σε μερικές μέρες, από τους οποίους δεν ξεχωρίζουμε κάποιον που να ξεπροβάλλει από τους υπόλοιπους, δηλαδή να είναι μεγαλύτερου μεγέθους», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαδοχικές δονήσεις συμβάλλουν στην εκτόνωση της συσσωρευμένης σεισμικής ενέργειας, ωστόσο η σεισμική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμη.

«Πάμε καλά από την άποψη της εξέλιξης του φαινομένου. Έχουμε δεκάδες σεισμούς, οι περισσότεροι με μέγεθος 3 έως 4 Ρίχτερ. Είναι σεισμοί που εκτονώνουν την κατάσταση, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιόμορφο περιβάλλον. Δεν πρόκειται για σεισμούς που συμβαίνουν στην Κρήτη ή στο ελληνικό τόξο», υπογράμμισε.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στο ζήτημα της λειτουργίας των σχολείων στην περιοχή, σημειώνοντας ότι η απόφαση για το κλείσιμό τους λαμβάνεται από τους δήμους.

«Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, είναι απόφαση των δημάρχων. Μόνο όταν πρόκειται για πολύ μεγάλα γεγονότα και απαιτείται να μείνουν κλειστά για πολλές ημέρες, τότε εμπλεκόμαστε και ως Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης», ανέφερε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι σεισμικές δονήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργεί ανησυχία στους κατοίκους, ωστόσο εξήγησε ότι η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά.

«Θα συνεχιστούν τα φαινόμενα, θα είναι ενοχλητικό αυτό για τους κατοίκους. Είναι ιδιόμορφη περίπτωση εκεί, γιατί έχουμε να κάνουμε με πετρώματα που διογκώνονται και δημιουργούν διάφορες διαδικασίες. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο γεωτεκτονικό περιβάλλον», κατέληξε.

