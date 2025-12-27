Σεισμός 6,6 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ταϊβάν, ΒΙΝΤΕΟ

Σεισμική δόνηση έντασης 6,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα (27/12/2025) περίπου 31 χιλιόμετρα στα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης της βορειοανατολικής Ταϊβάν, της Γιλάν.

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στη Γουατεμάλα έπειτα από πτώση λεωφορείου σε φαράγγι

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 67,5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Εταιρεία.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 23:05 (τοπική ώρα, 17:05 ώρα Ελλάδας). Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματίες, ούτε μεγάλης έκτασης ζημιές. Δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι.

Από τη δόνηση σείστηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών.

A 6.6-magnitude earthquake struck the waters off Yilan County, #Taiwan, at 11:05 pm on December 28, with a focal depth of 60 kilometers. #earthquake pic.twitter.com/IcCZTepQcm — Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 27, 2025

#ÚLTIMAHORA TERREMOTO DE MAGNITUD 6.7 SACUDE TAIWÁN#Sismo de magnitud 6.7 sacudió #Taiwán informó la agencia meteorológica de la isla, sin reportes inmediatos de víctimas ni de daños. El #terremoto fue una profundidad de 73 kilómetros en el mar frente al condado de #Yilan. pic.twitter.com/m9kW7j1lUR — 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙮 (@Mario_Moray) December 27, 2025

Footage of the moment the earthquake struck in Taiwan. https://t.co/Wca2adgDpr pic.twitter.com/GqLMdevT0i — OSINT Spectator (@osint1117) December 27, 2025

Η εταιρεία TSMC, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ημιαγωγών στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι ένας μικρός αριθμός εγκαταστάσεών της στο επιστημονικό πάρκο Σιντσού, όπου βρίσκεται η έδρα της, εκκενώθηκε λόγω του σεισμού, με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

