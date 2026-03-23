Σεισμός σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα: 74 σπίτια κρίθηκαν ακατάλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες

Συνεχίζεται η διαδικασία αυτοψιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις σεισμόπληκτες περιοχές της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων, μετά τη δόνηση της 8ης Μαρτίου, με τα συνεργεία να προχωρούν καθημερινά σε νέους ελέγχους και επανεκτιμήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έως τις 20 Μαρτίου, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 350 αυτοψίες σε κατοικίες των δήμων Δωδώνης, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Σουλίου και Φιλιατών. Από αυτές, 154 κρίθηκαν «πράσινες», 122 «κίτρινες» και 74 «κόκκινες», δηλαδή ακατάλληλες για χρήση.

Το βάρος των ελέγχων έχει πέσει αυτή την περίοδο στον Δήμο Δωδώνης, όπου έχουν ήδη κατατεθεί περισσότερες από 200 αιτήσεις πολιτών για ζημιές. Οι αυτοψίες ξεκίνησαν από τα χωριά Σενίκο και Ψήνα, όπου έχουν εντοπιστεί τόσο «κόκκινα» όσο και «κίτρινα» κτίρια, ενώ ανάμεσα στα κτίσματα που υπέστησαν σοβαρές ζημιές περιλαμβάνεται και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στην Ψήνα. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και στη Δημοτική Ενότητα Σελλών, με τον σχεδιασμό να παραμένει ανοιχτός ανάλογα με τα νέα αιτήματα που καταφθάνουν.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό με τους δήμους, καθώς προκύπτουν διαρκώς νέα στοιχεία για ζημιές. Στον Δήμο Δωδώνης έχουν ήδη σταλεί επικαιροποιημένες λίστες αιτημάτων, γεγονός που οδήγησε σε αναπροσαρμογή του προγράμματος των ελέγχων, ενώ στον Δήμο Ζίτσας έχει αποφασιστεί νέος κύκλος αυτοψιών ώστε να καλυφθούν εκκρεμότητες και πρόσθετες αναφορές κατοίκων.

Στον Δήμο Ιωαννιτών οι αυτοψίες συνεχίζονται κανονικά, ενώ ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο Δήμος Φιλιατών, όπου, παρότι η αρχική διαδικασία είχε ολοκληρωθεί, έχουν κατατεθεί νέα αιτήματα επανεξέτασης λόγω πρόσθετων αναφορών από κατοίκους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες τονίζουν ότι η αποτύπωση των ζημιών εξελίσσεται δυναμικά και προσαρμόζεται ανάλογα με τα δεδομένα που φτάνουν καθημερινά από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Την ίδια ώρα, οι νέες σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή δυσκολεύουν τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των αυτοψιών. Για τον λόγο αυτό, προτεραιότητα παραμένει, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, η ασφάλεια των κατοίκων και η πλήρης, αξιόπιστη και τεχνικά τεκμηριωμένη καταγραφή της κατάστασης, πριν διαμορφωθεί οριστικό χρονοδιάγραμμα για το τέλος της διαδικασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



