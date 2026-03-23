Σεισμός σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα: 74 σπίτια κρίθηκαν ακατάλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό της 8ης Μαρτίου σε Θεσπρωτία και Ιωάννινα, με τα πρώτα συγκεντρωτικά στοιχεία να δείχνουν σημαντικές ζημιές σε δεκάδες κατοικίες. Μέχρι τις 20 Μαρτίου είχαν ελεγχθεί 350 κτίρια, από τα οποία 74 χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα», ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται με επίκεντρο κυρίως τον Δήμο Δωδώνης.

23 Μαρ. 2026 13:30
Pelop News

Συνεχίζεται η διαδικασία αυτοψιών από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις σεισμόπληκτες περιοχές της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων, μετά τη δόνηση της 8ης Μαρτίου, με τα συνεργεία να προχωρούν καθημερινά σε νέους ελέγχους και επανεκτιμήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έως τις 20 Μαρτίου, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 350 αυτοψίες σε κατοικίες των δήμων Δωδώνης, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Σουλίου και Φιλιατών. Από αυτές, 154 κρίθηκαν «πράσινες», 122 «κίτρινες» και 74 «κόκκινες», δηλαδή ακατάλληλες για χρήση.

Το βάρος των ελέγχων έχει πέσει αυτή την περίοδο στον Δήμο Δωδώνης, όπου έχουν ήδη κατατεθεί περισσότερες από 200 αιτήσεις πολιτών για ζημιές. Οι αυτοψίες ξεκίνησαν από τα χωριά Σενίκο και Ψήνα, όπου έχουν εντοπιστεί τόσο «κόκκινα» όσο και «κίτρινα» κτίρια, ενώ ανάμεσα στα κτίσματα που υπέστησαν σοβαρές ζημιές περιλαμβάνεται και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στην Ψήνα. Οι έλεγχοι επεκτείνονται και στη Δημοτική Ενότητα Σελλών, με τον σχεδιασμό να παραμένει ανοιχτός ανάλογα με τα νέα αιτήματα που καταφθάνουν.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό με τους δήμους, καθώς προκύπτουν διαρκώς νέα στοιχεία για ζημιές. Στον Δήμο Δωδώνης έχουν ήδη σταλεί επικαιροποιημένες λίστες αιτημάτων, γεγονός που οδήγησε σε αναπροσαρμογή του προγράμματος των ελέγχων, ενώ στον Δήμο Ζίτσας έχει αποφασιστεί νέος κύκλος αυτοψιών ώστε να καλυφθούν εκκρεμότητες και πρόσθετες αναφορές κατοίκων.

Στον Δήμο Ιωαννιτών οι αυτοψίες συνεχίζονται κανονικά, ενώ ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο Δήμος Φιλιατών, όπου, παρότι η αρχική διαδικασία είχε ολοκληρωθεί, έχουν κατατεθεί νέα αιτήματα επανεξέτασης λόγω πρόσθετων αναφορών από κατοίκους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες τονίζουν ότι η αποτύπωση των ζημιών εξελίσσεται δυναμικά και προσαρμόζεται ανάλογα με τα δεδομένα που φτάνουν καθημερινά από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Την ίδια ώρα, οι νέες σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή δυσκολεύουν τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου ολοκλήρωσης των αυτοψιών. Για τον λόγο αυτό, προτεραιότητα παραμένει, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, η ασφάλεια των κατοίκων και η πλήρης, αξιόπιστη και τεχνικά τεκμηριωμένη καταγραφή της κατάστασης, πριν διαμορφωθεί οριστικό χρονοδιάγραμμα για το τέλος της διαδικασίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:19 Πάτρα: Αναβίωσε η Ορκωμοσία των Αγωνιστών – «Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός μας εμπνέει» ΦΩΤΟ
15:11 Πέθανε στα 43 του ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, Leonid Radvinsky
15:03 Κοντογεώργης: «Στοχευμένα και συνετά» τα μέτρα στήριξης – Τι είπε για Τέμπη και υποκλοπές
15:00 Πάτρα: Η πλατεία Γεωργίου έγινε αγκαλιά – Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down
14:54 ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτρα Μητσοτάκη: «Επιδοτούν την ακρίβεια αντί να την αντιμετωπίζουν»
14:51 Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη δίκη των Τεμπών: «Αυτό που έγινε στη Λάρισα ήταν φιάσκο, όχι δίκη»
14:42 Λέσβος: Απέκλεισαν τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου κτηνοτρόφοι και αγρότες για τον αφθώδη πυρετό
14:38 Χαμός στη Βουλή για τα ταξί: Σκληρή αντιπαράθεση Κυρανάκη με Βελόπουλο
14:35 Συνάντηση εργασίας στο υπουργείο  Τουρισμού για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου
14:21 Ιράν: Διαψεύδει Τραμπ για «παραγωγικές συνομιλίες» – «Υποχώρησε μετά τις απειλές μας»
14:20 Από τη Βαλένθια στην Πάτρα: Η Καρναβαλική Ακαδημία φέρνει ιδέες, εικόνες και νέους στόχους για το Πατρινό Καρναβάλι ΦΩΤΟ
14:18 Super League: Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες στα play offs και τα play outs
14:08 Ευχαριστήριο της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας για δωρεά 5.000 ευρώ στα Ευαγή Ιδρύματα
14:07 Έλεγχοι για παράνομη πώληση οπτικών ειδών: Αυστηρό πλαίσιο και πρόστιμα έως 1.000 ευρώ ημερησίως
14:00 Πάτρα: Το «Εξοικονομώ» ανεβάζει τις τιμές στην αγορά ακινήτων – Ισχυρή η επίδραση των ενεργειακών αναβαθμίσεων
13:52 ΚΥΣΕΑ: Πράσινο φως για MEKO, F-16 και F-35 – Νέος αρχηγός του Λιμενικού ο Χρήστος Κοντορουχάς
13:48 Βουλιαγμένη: Αγωνία για τον 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια – Σε εξέλιξη οι έρευνες στο «Πηγάδι του Διαβόλου»
13:41 Ιράν: «Στοπ» στις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές με εντολή Τραμπ – Βουτιά 10% στο πετρέλαιο
13:40 Fuel Pass, diesel και ακτοπλοϊκά: Πώς θα δοθούν τα νέα μέτρα στήριξης ΠΙΝΑΚΕΣ
13:36 Τουρισμός για Όλους 2026: Έρχονται επιταγές έως 600 ευρώ – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι είναι οι δικαιούχοι
