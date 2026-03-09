Σεισμός στα Ιωάννινα: Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ο Δήμος – Έλεγχοι σε σχολεία και αίτημα για έκτακτη ανάγκη

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο Δήμος Ιωαννιτών μετά τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους σε κτίρια, ενώ έχει υποβληθεί αίτημα για κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

09 Μαρ. 2026 13:56
Pelop News

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει ο Δήμος Ιωαννιτών μετά τη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε διαρκή συντονισμό για την παρακολούθηση της κατάστασης και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου συνεργάζεται με την Περιφέρεια Ηπείρου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Ελληνική Αστυνομία, με στόχο την άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει.

Την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη προληπτικοί έλεγχοι σε σχολικές μονάδες και δημοτικά κτίρια από μηχανικούς του Δήμου Ιωαννιτών, σε συνεργασία με μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ηπείρου.

Στόχος των αυτοψιών είναι να διαπιστωθεί η κατάσταση των υποδομών και να εντοπιστούν πιθανές ζημιές που θα απαιτούσαν παρεμβάσεις.

Ο Δήμος διευκρινίζει ότι μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές ζημιές ή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι θα υπάρξει νέα ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία κτιρίων και υπηρεσιών.

Αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Παράλληλα, έχει υποβληθεί αίτημα προς την Πολιτεία για την κήρυξη του Δήμου Ιωαννιτών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να ενεργοποιηθούν άμεσα οι απαραίτητες διαδικασίες σε περίπτωση που απαιτηθούν παρεμβάσεις αποκατάστασης.

Για την καταγραφή πιθανών ζημιών έχει συγκροτηθεί ειδικό τμήμα διαχείρισης αιτημάτων, ενώ οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει ήδη δημοσιοποιήσει ο Δήμος προκειμένου να ζητήσουν αυτοψίες σε κτίρια.

Έκκληση για ψυχραιμία

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμένουν ψύχραιμοι και να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμιο Λέκκα, η μετασεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται δείχνει ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε φάση εκτόνωσης, ενώ εκτιμάται ότι η δόνηση των 5,3 Ρίχτερ αποτέλεσε τον κύριο σεισμό της συγκεκριμένης ακολουθίας.

