Σεισμός στη Μιανμάρ: Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός – Πάνω από 2.000 νεκροί

Ο σεισμός 7,7 Ρίχτερ που χτύπησε τη Μιανμάρ την Παρασκευή (28/03) έχει μετατραπεί σε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές της χώρας τον τελευταίο αιώνα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο αριθμός των νεκρών έχει φθάσει τους 2.056, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.900. Περίπου 270 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις ομάδες διάσωσης να αγωνίζονται ενάντια στον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες στα ερείπια.

⚡Death toll from #Myanmar earthquake rises to 2,056, more than 3,900 injured, 270 missing – AFP

Myanmar’s prime minister has declared national mourning from March 31 to April 6. #MyanmarEarthquake #MyanmarEarthquake2025 #Myanmar pic.twitter.com/y7rVWO5X4h

