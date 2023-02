Σεισμός στην Τουρκία: Ο 60χρονος που απεγκλωβίστηκε με το τσιγάρο στο στόμα – «Έστριβα και κάπνιζα στα ερείπια»

Πριν από λίγες ημέρες ένας 60χρονος στην Τουρκία είχε προκαλέσει αίσθηση, όταν διασώθηκε από τα συντρίμμια των καταστροφικών σεισμών.

Ο άνδρας, οποίος έμενε στην Αντιγιαμάν στην νότια Τουρκία, βγήκε από τα χαλάσματα του σπιτιού του 56 ώρες μετά με… τσιγάρο στο στόμα, με το βίντεο να γίνεται viral στο ίντερνετ.

«Δεν ήξερα πόσες μέρες περάσαμε κάτω από τα ερείπια… Είχα καπνό μαζί μου, έστριβα τσιγάρο και κάπνιζα», λέει τώρα ο Ζίγια Σονέρ Τουγκτεκίν στο Anadolu.

Μπορεί ο ίδιος και ο γιος του να βγήκαν ζωντανοί από τα ερείπια, όμως η σύζυγος και η κόρη του δεν στάθηκαν το ίδιο τυχερές. «Την ώρα του σεισμού, η κόρη και η γυναίκα μου προσπάθησαν να έρθουν κοντά μου. Το ταβάνι τις καταπλάκωσε και σκοτώθηκαν επί τόπου», αφηγείται. «Ο γιος μου Ντενίζ εγκλωβίστηκε και έσπασε τα πλευρά του».

Συμβουλεύει όσους βρεθούν σε ανάλογη θέση να προσπαθούν πρωτίστως να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.

Οι διασώστες τον ανέσυραν από τα χαλάσματα κυριολεκτικά με το τσιγάρο στο στόμα. «Όταν με ανέσυραν από τα ερείπια, είχα το τσιγάρο στο στόμα μου. Μου είπαν να το πετάξω, αλλά δεν το έκανα γιατί έτσι έμεινα στη ζωή», συμπλήρωσε. Δεν το αποχωρίστηκε ούτε στο φορείο με το οποίο τον απομάκρυναν από την ισοπεδωμένη συνοικία.

Τουλάχιστον 40.462 νεκροί και περισσότεροι από 108.000 τραυματίες είναι ο προσωρινός απολογισμός των σεισμών στην Τουρκία. Άλλοι 5.800 θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί στη γειτονική Συρία, ένας απολογισμός που παραμένει αναλλοίωτος εδώ και ημέρες και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως ο αριθμός των θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος.

Την ίδια ώρα οι ελπίδες για ανάσυρσης ζωντανών από τα συντρίμμια των σεισμών σε Τουρκία και Συρία είναι πλέον σχεδόν μηδαμινές, ωστόσο παραμένει το δύσκολο έργο της ανάσυρσης των σορών.

In Adıyaman, an earthquake victim came out from under the rubble with a cigarette in his mouth.

Rescue volunteer: Throw that cigarette away, I will give it to you later.

Earthquake Victim: Okay, you will, but right? pic.twitter.com/6B9HfSUYi0

— Levent Kemal (@leventkemaI) February 8, 2023