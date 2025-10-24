Σεισμός στο ΝΒΑ: Το σκάνδαλο παράνομου στοιχήματος «αγγίζει» τον Λεμπρόν Τζέιμς – Είναι ο «Παίκτης 3»

Σάλος στο ΝΒΑ από το μεγάλο σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού και διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών, στο οποίο εμπλέκονται πρώην παίκτες και προπονητές. Το όνομα του Λεμπρόν Τζέιμς εμφανίζεται έμμεσα στο κατηγορητήριο, αν και ο ίδιος δεν κατηγορείται.

24 Οκτ. 2025 13:16
Pelop News

Ένα νέο σκάνδαλο συγκλονίζει το ΝΒΑ, καθώς παράνομο στοίχημα, διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών και σχέσεις με τη μαφία βρίσκονται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που φαίνεται να «αγγίζει» ακόμη και τον Λεμπρόν Τζέιμς, τον πιο λαμπερό αστέρα του παγκόσμιου μπάσκετ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αποκαλύφθηκε την Πέμπτη (23/10), ο πρώην παίκτης και προπονητής του ΝΒΑ Ντέιμον Τζόουνς κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε εμπιστευτικές ιατρικές πληροφορίες για να τροφοδοτήσει παράνομο στοιχηματισμό.

ΗΠΑ: Χολιγουντιανό κύκλωμα πόκερ παράλληλα με «στημένους» αγώνες στο ΝΒΑ

Στις 9 Φεβρουαρίου 2023, ο Τζόουνς φέρεται να έστειλε μήνυμα σε συνεργό του γράφοντας: «Βάλτε ένα μεγάλο στοίχημα στο Μιλγουόκι απόψε πριν βγουν οι πληροφορίες!»

Το μήνυμα αφορούσε τον «Παίκτη 3» των Λος Άντζελες Λέικερς, ο οποίος δεν θα έπαιζε εκείνο το βράδυ απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς. Όπως αποκαλύπτεται, ο συγκεκριμένος παίκτης ήταν ο Λεμπρόν Τζέιμς, που απουσίασε λόγω τραυματισμού στον αριστερό αστράγαλο.

Το γεγονός αυτό συνέβη μόλις δύο ημέρες μετά το ιστορικό ρεκόρ σκοραρίσματος του Λεμπρόν στην κανονική περίοδο, γεγονός που έκανε τη συγκεκριμένη απουσία ακόμη πιο αξιοσημείωτη.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο Τζόουνς —παλιός συμπαίκτης και προσωπικός προπονητής σουτ του Λεμπρόν Τζέιμς στους Κλίβελαντ Καβαλίερς— εκμεταλλεύτηκε τη στενή τους σχέση για να μεταφέρει εμπιστευτικές πληροφορίες σε συνεργούς του, που στοιχημάτισαν βάσει αυτών των δεδομένων.

Αν και το όνομα του Λεμπρόν αναφέρεται εμμέσως στο κατηγορητήριο, ο ίδιος δεν κατηγορείται για καμία πράξη ή συμμετοχή στην υπόθεση.

Η υπόθεση, πάντως, έχει προκαλέσει σεισμό στο ΝΒΑ, καθώς αγγίζει τα όρια της ακεραιότητας του πρωταθλήματος, ενώ οι αρχές ερευνούν αν και άλλες περιπτώσεις παράνομου στοιχηματισμού συνδέονται με παίκτες εν ενεργεία ή πρώην προπονητές.
