ΗΠΑ: Χολιγουντιανό κύκλωμα πόκερ παράλληλα με «στημένους» αγώνες στο ΝΒΑ

Σύμφωνα με την αστυνομία το συνολικό ποσό της απάτης να ξεπερνά, κατά το κατηγορητήριο, τα 7 εκατ. δολάρια.

ΗΠΑ: Χολιγουντιανό κύκλωμα πόκερ παράλληλα με «στημένους» αγώνες στο ΝΒΑ
24 Οκτ. 2025 12:28
Pelop News

Ένα σχέδιο που οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στις ΗΠΑ περιγράφουν ως «βγαλμένο από χολιγουντιανή ταινία» κατέληξε σε δεκάδες συλλήψεις, αποκαλύπτοντας –κατά τις αρχές– ένα δίκτυο παράνομων παιχνιδιών Texas Hold ’Em που από το 2019 «έγδερνε» διασημότητες, επαγγελματίες αθλητές και εύπορους παίκτες του ΝΒΑ σε Νέα Υόρκη, Μαϊάμι, Λας Βέγκας και άλλες πόλεις.
Το κύκλωμα, που φέρεται να συνδεόταν με τις διαβόητες οικογένειες Μπονάνο, Γκαμπίνο, Λουκέζε και Τζενοβέζε, δηλαδή την ιταλοαμερικανική μαφία της Νέας Υόρκης, κατηγορείται ότι αποσπούσε εκατομμύρια δολάρια από «ανυποψίαστα θύματα», με έναν παίκτη να χάνει τουλάχιστον 1,8 εκατ. δολάρια και το συνολικό ποσό της απάτης να ξεπερνά, κατά το κατηγορητήριο, τα 7 εκατ. δολάρια.
Οι συλλήψεις για το κύκλωμα πόκερ ανακοινώθηκαν ταυτόχρονα με μία δεύτερη υπόθεση, όπου επαγγελματίες παίκτες του ΝΒΑ φέρονται να «σκηνοθετούσαν» τραυματισμούς για να επηρεάσουν αποδόσεις στοιχηματισμού.
Στον πυρήνα του σχήματος, σύμφωνα με την ογκώδη ομοσπονδιακή δικογραφία, βρισκόταν ένα σύστημα τεχνικών μέσων και ρόλων που εξασφάλιζε ότι ο «στόχος» –στην αργκό τους «fish», δηλαδή το εύκολο θύμα– δεν είχε καμία τύχη. Τα παιχνίδια διεξάγονταν σε «στημένα» τραπέζια με X-ray επιφάνειες ικανές να «διαβάζουν» τα κρυφά φύλλα, κρυφές κάμερες ενσωματωμένες σε τραπέζια και φωτιστικά, αναλυτές μέσα σε θήκες μαρκών, ακόμη και πειραγμένες μηχανές ανακατέματος που αναγνώριζαν κάρτες και προέβλεπαν τον δυνατό συνδυασμό. Χρησιμοποιούνταν επίσης προσημειωμένες τράπουλες, οι οποίες γίνονταν ορατές μέσω ειδικών γυαλιών ή φακών επαφής από τους «μυημένους».
Η πληροφορία από το τραπέζι, όπως περιγράφουν οι αρχές, μεταφερόταν ασύρματα σε «operator» εκτός χώρου• εκείνος τροφοδοτούσε με οδηγίες έναν παίκτη-«quarterback» ή «driver» στο τραπέζι, ο οποίος με διακριτικά σήματα καθοδηγούσε τους υπόλοιπους της ομάδας. Έτσι, «κλέβονταν» συστηματικά χέρια και κάθε παρτίδα άφηνε το θύμα με απώλειες δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων. Τα έσοδα του κυκλώματος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, «ξεπλένονταν» μέσω κρυπτονομισμάτων, ανταλλακτηρίων μετρητών και εταιρειών-βιτρίνα, με μέρος των κερδών να χρηματοδοτεί την εγκληματική οργάνωση.
Ένα στημένο μηχάνημα ανακατέματος χαρτιών χρησιμοποιήθηκε επίσης στο σχέδιο, λένε οι εισαγγελείς.
Για να «ψαρέψουν» παίκτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας, οι διοργανωτές επιστράτευαν πρώην επαγγελματίες αθλητές ως «face cards» – πρόσωπα-κράχτες στα παράνομα τραπέζια. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο προπονητής των Portland Trail Blazers, Τσόνσι Μπίλαπς, ο οποίος συνελήφθη στο Πόρτλαντ και τέθηκε σε αργία από το ΝΒΑ, και ο πρώην παίκτης του NBA Ντέιμον Τζόουνς, που κατηγορείται για δύο συνωμοσίες σε απάτη μέσω διαδικτύου (wire fraud) και δύο συνωμοσίες για νομιμοποίηση εσόδων (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνουν τα «σπλάχνα» μιας πειραγμένης μηχανής ανακατέματος –με καλωδιώσεις και μηχανισμούς–, ενώ γραφήματα παρουσιάζουν X-ray τραπέζια να «βλέπουν» τα κρυφά φύλλα. «Πρόκειται για μια παρανοϊκής κλίμακας απάτη που χρησιμοποίησε τη φήμη ορισμένων και τα πορτοφόλια άλλων για να χρηματοδοτήσει τις ιταλικές εγκληματικές οικογένειες», δήλωσε ο βοηθός διευθυντής του FBI Κρίστοφερ Ράια. Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ μίλησε για «απίστευτο σχήμα απάτης».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:11 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Εξακολουθεί χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή
16:04 Δυτική Ελλάδα: Δημοπρατούνται 19 παιδικές χαρές προσβάσιμες και σε παιδιά με αναπηρίες
15:56 Η Τομεακή του ΚΚΕ Αχαΐας επιτίθεται στον Νίκο Νικολόπουλο – Καλύπτει εμμέσως την επίθεση στον Π. Ρηγόπουλο
15:50 Ευρωλίγκα: Ματς με «πρέπει» και για τους «2»
15:40 Ολυμπιακός: Στο «Καραϊσκάκης» για προπόνηση ενόψει ΑΕΚ – Τα νεότερα για Τσικίνιο και Ροντινέι
15:32 Πώς τερματίζεται αυτή η μεταπολίτευση;
15:24 Συνάντηση της Άννας Μαστοράκου με τον Σύλλογο Οπτικών Οπτομετρών – Ζήτημα η αυθαίρετη πώληση οπτικών ειδών
15:16 Η Βόρεια Κορέα χτίζει μουσείο για όσους έπεσαν στο Κουρσκ
15:08 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 25 και 26 Οκτωβρίου
15:00 Πάτρα: Πλησιάζει η ανάπλαση-όνειρο – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για του Λαδόπουλου
15:00 Αυγενάκης: «Οι πιέσεις έγιναν… απλή πληροφόρηση» – Τυχεροπούλου: «Δεν μου ζητήθηκε να ανοίξω ΑΦΜ»
14:56 Ανδρουλάκης: «Όλα τα πληρώνεις εσύ» – Επίθεση για την ακρίβεια με προτάσεις ΠΑΣΟΚ
14:52 Ανεμβολίαστη η Ευρώπη απέναντι στην ευλογιά αιγοπροβάτων – ΕΟΦ: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο σκεύασμα
14:45 Pink the City 2025: Την Κυριακή η μεγάλη ροζ γιορτή της Πάτρας
14:44 «Ξεμπλέξτε τις σκέψεις σας, κύριε Δούκα»: Η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
14:40 «Η κυβέρνηση αφαιρεί αρμοδιότητες, ο Δένδιας πετά τον μουτζούρη»: Σκληρή δήλωση Τσουκαλά για την τροπολογία
14:34 Κυριάκος Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση έσπειρε διχασμό και τώρα φοβάται τις θύελλες που έρχονται»
14:33 Κύπελλο μπάσκετ: Η κλήρωση του Final 8 – Πότε θα συναντηθούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
14:28 «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο»: Το μήνυμα του Υπουργείου Μεταφορών για το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου
14:23 Νεκρή 38χρονη σε δομή του πρώην ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ