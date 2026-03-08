Σεισμός Θεσπρωτία: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις – ΒΙΝΤΕΟ από τη στιγμή της δόνησης

Σημαντικές υλικές ζημιές σε κατοικίες και στο οδικό δίκτυο άφησε πίσω του ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου 2026 στην περιοχή της Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση καταγράφηκε στις 05:32:30 με επίκεντρο 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας (κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα) και εστιακό βάθος 9,7 χιλιομέτρων. Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί μεγέθους 4,7 και 3,5 Ρίχτερ από την ίδια περιοχή και σε παρόμοιο εστιακό βάθος.

Διαβάστε επίσης: Ισχυρός σεισμός στην Θεσπρωτία: Ανήσυχοι ξύπνησαν κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδος, τι εκτιμούν Λέκκας και Τσελέντης

Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός σε μεγάλο τμήμα της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και στα νησιά του Ιονίου, ενώ βίντεο από την ώρα της δόνησης καταδεικνύουν τη σφοδρότητα του φαινομένου.

Στο χωριό Πολύδροσο του Δήμου Σουλίου καταγράφηκαν ζημιές σε τουλάχιστον τέσσερα σπίτια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το thespro.gr, δύο κατοικίες υπέστησαν σοβαρότερες βλάβες (ρωγμές σε φέροντα στοιχεία, αποκόλληση επιχρισμάτων), ενώ στα άλλα δύο εντοπίστηκαν μικρότερες ρωγμές σε τοίχους και οροφές. Κλιμάκιο του Δήμου Σουλίου βρίσκεται ήδη στο χωριό για την καταγραφή των ζημιών, ενώ μετέβη και ο δήμαρχος Θανάσης Ντάνης προκειμένου να συντονίσει τις πρώτες ενέργειες. Οι ιδιοκτήτες των πληγέντων σπιτιών έχουν ειδοποιηθεί να μην εισέλθουν στα κτίρια πριν από τεχνικό έλεγχο από μηχανικό.

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης απηύθυνε άμεση σύσταση προς τους κατοίκους των περιοχών κοντά στο επίκεντρο του σεισμού των 5,3 Ρίχτερ (Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας), καλώντας τους να ελέγξουν προσεκτικά τις κατοικίες τους για τυχόν ζημιές.

Παράλληλα, μικρές κατολισθήσεις χώματος και βράχων σημειώθηκαν σε δύο σημεία του οδικού δικτύου:

Στην Παλιά Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων , στην περιοχή της Πλακωτής , όπου μηχανήματα έργου εργάζονται ήδη για την απομάκρυνση υλικών από το οδόστρωμα.

, στην περιοχή της , όπου μηχανήματα έργου εργάζονται ήδη για την απομάκρυνση υλικών από το οδόστρωμα. Στο 34ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού (ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, κοντά στο Ελευθεροχώρι Παραμυθιάς), όπου έπεσαν μικρές ποσότητες χώματος και βράχων, χωρίς όμως να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Εγνατία Οδός: Πτώσεις βράχων από τον πρωινό σεισμό στη Θεσπρωτία

Σε άλλες περιοχές της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων καταγράφηκαν μικρές ρωγμές σε παλαιότερα κτίρια και προληπτικές διακοπές ρεύματος σε ορισμένα σημεία, οι οποίες αποδίδονται είτε σε βλάβες δικτύου είτε σε μέτρα ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας τόνισε ότι οι ζημιές παραμένουν περιορισμένες και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για σοβαρές καταρρεύσεις ή τραυματισμούς. Κάλεσε όμως τους κατοίκους να αποφεύγουν την παραμονή σε ετοιμόρροπα κτίρια και σε περιοχές με κίνδυνο περαιτέρω κατολισθήσεων, ενώ συνέστησε προσοχή και έλεγχο από μηχανικό πριν από την επανακατοίκηση πληγέντων σπιτιών.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην περιοχή των Ιωαννίνων, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνονται σοβαρές ζημιές στον δομημένο ιστό, ωστόσο τόνισε την ανάγκη για αυξημένη προσοχή.

Ειδικότερα, επισήμανε ότι κατοικίες που έχουν παρουσιάσει ακόμη και μικρές φθορές δεν πρέπει να κατοικούνται πριν προηγηθεί έλεγχος από μηχανικό.

Ταυτόχρονα, κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ, αποφεύγοντας την παραμονή κοντά σε ετοιμόρροπα κτίρια ή σε περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα κατολισθήσεων.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος έντονης ανησυχίας. Για να έχουμε σοβαρές επιπτώσεις, ένας σεισμός συνήθως πρέπει να είναι πάνω από 6 Ρίχτερ, δηλαδή περίπου 30 φορές μεγαλύτερος από αυτόν που εκδηλώθηκε. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να προσέχουμε γιατί δεν μπορούμε να προσέξουμε την εξέλιξη ενός σεισμικού φαινομένου», εξήγησε.

Όσον αφορά στις διακοπές ρεύματος που σημειώθηκαν σε περιοχές των Ιωαννίνων, ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι ενδέχεται να οφείλονται είτε σε προληπτική διακοπή από τον ΔΕΔΔΗΕ είτε σε μικρές βλάβες στο δίκτυο.

«Δεν υπάρχουν μεγάλες ζημιές, επομένως η ηλεκτροδότηση μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα τόσο για την ταυτότητα του φαινομένου όσο και για τις επιπτώσεις του.

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζονται σε όλη την Π.Ε. Θεσπρωτίας και τα γειτονικά διαμερίσματα, με προτεραιότητα την καταγραφή και την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



