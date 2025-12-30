Σελιανίτικα – ΚΟΙΝΩ-ΔΡΩ 50: Συνεχίζεται η δράση αλληλεγγύης και ενδυνάμωσης ευάλωτων πολιτών

Η κοινωφελής δράση «ΚΟΙΝΩ-ΔΡΩ 50», που υλοποιείται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σελιανιτίκων Ήλιος και αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης.

30 Δεκ. 2025 10:14
Pelop News

Συνεχίζεται με σταθερά βήματα η κοινωφελής δράση «ΚΟΙΝΩ-ΔΡΩ 50», που υλοποιείται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σελιανιτίκων Ήλιος και αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης. Η δράση στοχεύει ουσιαστικά στην υποστήριξη και ενδυνάμωση ευάλωτων πολιτών σε τοπικό επίπεδο, μέσα από συντονισμένες παρεμβάσεις, άμεση επαφή με την κοινότητα και ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Η παραπάνω δράση υλοποιείται με την υποστήριξη από το The Hellenic Initiative Canada στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης», που συγχρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το Costas M. Lemos Foundation, το The Hellenic Initiative Canada, το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου, το Helidoni Foundation, και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση τοπικών φορέων και κοινοτήτων, με σκοπό την ενίσχυση της δικτύωσης και τον ουσιαστικό συντονισμό των παρεμβάσεων. Παράλληλα, η συνεργαζόμενη κοινωνική λειτουργός ξεκίνησε τη συστηματική καταγραφή των κοινωνικών αναγκών μέσω κατ’ οίκον επισκέψεων, δίνοντας έμφαση στην άμεση επικοινωνία και την εξατομικευμένη προσέγγιση των ωφελούμενων.

Ήδη καταγράφεται ενεργό ενδιαφέρον από τον ντόπιο πληθυσμό για συμμετοχή στη δράση, ενώ μεμονωμένοι πολίτες και τοπικοί φορείς έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να τη στηρίξουν εθελοντικά, ενισχύοντας έμπρακτα το πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής στην τοπική κοινωνία.

Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη της ψηφιακής υπηρεσίας «Γέφυρα Αλληλεγγύης», η οποία θα λειτουργεί ως κόμβος σύνδεσης μεταξύ πολιτών σε ανάγκη, εθελοντών και τοπικών φορέων, διευκολύνοντας τη διάχυση της βοήθειας και τη διαφάνεια των διαδικασιών.

Το «ΚΟΙΝΩ-ΔΡΩ 50» εξελίσσεται ως μια συλλογική τοπική προσπάθεια, βασισμένη στη συνεργασία φορέων και πολιτών, με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων γεφυρών αλληλεγγύης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην κοινότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 26910 600904 (Πολιτιστικός Σύλλογος Σελιανιτίκων Ήλιος) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση fotinikrili@selianitika.gr (Φωτεινή Κριλή – Κοινωνική Λειτουργός).

