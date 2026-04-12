Σενάριο «βόμβα» στέλνει την Ιταλία στο Μουντιάλ ;

12 Απρ. 2026 13:29
Pelop News

Το ιταλικό ποδόσφαιρο πίστευε πως είχε πιάσει πάτο. Η ήττα από τη Βοσνία στον τελικό των playoffs των προκριματικών βύθισε την εθνική ομάδα σε ακόμα μία σκοτεινή περίοδο. Για τρίτη συνεχόμενη φορά, η «Σκουάντρα Ατζούρα» μένει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε μια ιστορική αποτυχία για μια χώρα με τέσσερις κατακτήσεις του τροπαίου.

Η χαμένη διαδικασία των πέναλτι λειτούργησε σαν σεισμός που ξεπέρασε τα όρια του αγωνιστικού χώρου. Σε όλη τη χώρα ξέσπασαν έντονες αντιδράσεις, με το σύστημα του ιταλικού ποδοσφαίρου να δέχεται σφοδρή κριτική και να χαρακτηρίζεται ξεπερασμένο. Η αποτυχία αυτή έφερε την Ιταλία αντιμέτωπη με τα χρόνια προβλήματα και τις παθογένειες που είχαν συσσωρευτεί.

Οι εξελίξεις ήταν άμεσες και ραγδαίες. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, υπέβαλε την παραίτησή του, ενώ την ίδια στιγμή αποχώρησαν και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τζενάρο Γκατούζο, καθώς και ο επικεφαλής της αποστολής Τζιανλουίτζι Μπουφόν. Το ιταλικό ποδόσφαιρο μπαίνει πλέον σε φάση ριζικής αναδόμησης, με εκλογές να έχουν προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου, ώστε να καθοριστεί η νέα ηγεσία και να χαραχθεί ένα διαφορετικό πλάνο για το μέλλον.

Την ίδια ώρα, η συζήτηση για το μέλλον της ανάπτυξης των νέων παικτών, της Serie A και της εθνικής ομάδας έχει “ανάψει” σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το κλίμα κρίσης, ένα απρόσμενο σενάριο αρχίζει να κερδίζει έδαφος στα παρασκήνια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Playoff… της τελευταίας στιγμής πριν το Μουντιάλ;

Παρά τον αποκλεισμό της, η Ιταλία ενδέχεται να μην έχει πει την τελευταία της λέξη για το Μουντιάλ του 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Το σενάριο αυτό συνδέεται με την αβεβαιότητα γύρω από τη συμμετοχή του Ιράν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι γεωπολιτικές εντάσεις δημιουργούν ερωτήματα για το αν η ασιατική ομάδα θα μπορέσει τελικά να αγωνιστεί. Σε περίπτωση απόσυρσης, θα ανοίξει μία θέση στο τουρνουά, με τη FIFA να έχει την ευχέρεια να αποφασίσει ποια ομάδα θα την καλύψει.

Με βάση την παγκόσμια κατάταξη, η Ιταλία θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους βασικούς υποψήφιους. Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές που υποστηρίζουν πως τη θέση θα πρέπει να πάρει άλλη ομάδα από την Ασία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να εμφανίζονται ως πιθανή επιλογή.

Παρόλα αυτά, ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό σενάριο βρίσκεται στο τραπέζι. Σύμφωνα με το Foot Mercato, εξετάζεται η διεξαγωγή ενός έκτακτου διηπειρωτικού playoff, στο οποίο θα συμμετάσχουν ομάδες που δεν προκρίθηκαν, πιθανώς δύο από την Ευρώπη και δύο από την Ασία. Ο νικητής αυτού του μίνι τουρνουά θα πάρει το “χρυσό εισιτήριο” για τη φάση των ομίλων.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η Ιταλία θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα προσκληθεί, λόγω της υψηλής της θέσης στην παγκόσμια κατάταξη. Μάλιστα, υπάρχει και πρόσφατο προηγούμενο, καθώς η FIFA είχε εφαρμόσει παρόμοια διαδικασία στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όταν χρειάστηκε να καλυφθεί θέση μετά από αποκλεισμό ομάδας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:23 Πότε γιορτάζει φέτος ο Γιώργος και η Γεωργία;
15:07 Αλλεργίες: Τι πρέπει να προσέξουμε στις γιορτές του Πάσχα
14:53 Οικολογικός συναγερμός στην ορεινή Ελλάδα: Δηλητηριασμένα δολώματα αφανίζουν ζώα και σπάνια είδη
14:36 Βρήκαμε τις 10 κορυφαίες παραλίες της Πελοποννήσου
14:22 Νορβηγία: Αδέρφια κατηγορούνται για στήσιμο αγώνων
14:07 ΔΥΠΑ: Λήγει στις 15 Απριλίου η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης
14:00 Τα μέτρα που σκέπτεται η κυβέρνηση για το πακέτο της ΔΕΘ
13:50 Ολυμπιάδα: Με ανάμικτα συναισθήματα η σεζόν
13:39 Δείτε σε ποιο χωριό της Ιταλίας προσφέρει δωρεάν στέγαση και εργασία
13:29 Σενάριο «βόμβα» στέλνει την Ιταλία στο Μουντιάλ ;
13:18 Τα τρία ερωτηματικά μετά το «ναυάγιο» των συζητήσεων ΗΠΑ-Ιράν
13:07 Κορινθία: Ακρωτηριάστηκε 19χρονος από ατύχημα με την «Σαΐτα»
13:00 Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ετοιμάζεται για το Helmos Mountain Festival
12:52 Α2 Εθνική: Η παραμονή τριών ομάδων στους Άνδρες και οι γυναίκες της Παναχαϊκής
12:46 Ρέθυμνο: 11χρονο αγόρι έπεσε σε πηγάδι
12:39 Πάντα Βρέχει: Το θαύμα της ευρυτανικής φύσης
12:29 Χριστόπουλος: “Κέρδος της σεζόν οι εμπειρίες στους μικρούς του Ερμη”
12:19 Τι πρέπει να προσέξεις για να διαλέξεις κλιματιστικό
12:09 Ευκαρπία: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 64χρονου άνδρα, χειροπέδες σε 42χρονο
12:00 Οι επιβάτες θα έχουν το πλοίο της γραμμής Πάτρα-Κεφαλονιά στα πόδια τους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
