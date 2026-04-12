Σενάριο «βόμβα» στέλνει την Ιταλία στο Μουντιάλ ;

Το ιταλικό ποδόσφαιρο πίστευε πως είχε πιάσει πάτο. Η ήττα από τη Βοσνία στον τελικό των playoffs των προκριματικών βύθισε την εθνική ομάδα σε ακόμα μία σκοτεινή περίοδο. Για τρίτη συνεχόμενη φορά, η «Σκουάντρα Ατζούρα» μένει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε μια ιστορική αποτυχία για μια χώρα με τέσσερις κατακτήσεις του τροπαίου.

Η χαμένη διαδικασία των πέναλτι λειτούργησε σαν σεισμός που ξεπέρασε τα όρια του αγωνιστικού χώρου. Σε όλη τη χώρα ξέσπασαν έντονες αντιδράσεις, με το σύστημα του ιταλικού ποδοσφαίρου να δέχεται σφοδρή κριτική και να χαρακτηρίζεται ξεπερασμένο. Η αποτυχία αυτή έφερε την Ιταλία αντιμέτωπη με τα χρόνια προβλήματα και τις παθογένειες που είχαν συσσωρευτεί.

Οι εξελίξεις ήταν άμεσες και ραγδαίες. Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, υπέβαλε την παραίτησή του, ενώ την ίδια στιγμή αποχώρησαν και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τζενάρο Γκατούζο, καθώς και ο επικεφαλής της αποστολής Τζιανλουίτζι Μπουφόν. Το ιταλικό ποδόσφαιρο μπαίνει πλέον σε φάση ριζικής αναδόμησης, με εκλογές να έχουν προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου, ώστε να καθοριστεί η νέα ηγεσία και να χαραχθεί ένα διαφορετικό πλάνο για το μέλλον.

Την ίδια ώρα, η συζήτηση για το μέλλον της ανάπτυξης των νέων παικτών, της Serie A και της εθνικής ομάδας έχει “ανάψει” σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το κλίμα κρίσης, ένα απρόσμενο σενάριο αρχίζει να κερδίζει έδαφος στα παρασκήνια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Playoff… της τελευταίας στιγμής πριν το Μουντιάλ;

Παρά τον αποκλεισμό της, η Ιταλία ενδέχεται να μην έχει πει την τελευταία της λέξη για το Μουντιάλ του 2026, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Το σενάριο αυτό συνδέεται με την αβεβαιότητα γύρω από τη συμμετοχή του Ιράν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι γεωπολιτικές εντάσεις δημιουργούν ερωτήματα για το αν η ασιατική ομάδα θα μπορέσει τελικά να αγωνιστεί. Σε περίπτωση απόσυρσης, θα ανοίξει μία θέση στο τουρνουά, με τη FIFA να έχει την ευχέρεια να αποφασίσει ποια ομάδα θα την καλύψει.

Με βάση την παγκόσμια κατάταξη, η Ιταλία θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους βασικούς υποψήφιους. Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές που υποστηρίζουν πως τη θέση θα πρέπει να πάρει άλλη ομάδα από την Ασία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να εμφανίζονται ως πιθανή επιλογή.

Παρόλα αυτά, ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό σενάριο βρίσκεται στο τραπέζι. Σύμφωνα με το Foot Mercato, εξετάζεται η διεξαγωγή ενός έκτακτου διηπειρωτικού playoff, στο οποίο θα συμμετάσχουν ομάδες που δεν προκρίθηκαν, πιθανώς δύο από την Ευρώπη και δύο από την Ασία. Ο νικητής αυτού του μίνι τουρνουά θα πάρει το “χρυσό εισιτήριο” για τη φάση των ομίλων.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η Ιταλία θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα προσκληθεί, λόγω της υψηλής της θέσης στην παγκόσμια κατάταξη. Μάλιστα, υπάρχει και πρόσφατο προηγούμενο, καθώς η FIFA είχε εφαρμόσει παρόμοια διαδικασία στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όταν χρειάστηκε να καλυφθεί θέση μετά από αποκλεισμό ομάδας.

