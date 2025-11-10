Σέρρες: Οκταετής κάθειρξη σε πρώην καθηγητή ΤΕΙ

Σέρρες: Οκταετής κάθειρξη σε πρώην καθηγητή ΤΕΙ
10 Νοέ. 2025 10:46
Pelop News

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε κάθειρξη οκτώ ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ στον πρώην καθηγητή του ΤΕΙ Σερρών, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι απαιτούσε χρήματα από φοιτητές για να τους εγκρίνει τις εξετάσεις στα μαθήματά του. Παράλληλα, καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση και 20.000 ευρώ πρόστιμο έκαστος ένα ζευγάρι ιδιοκτητών φροντιστηρίου της πόλης, που φέρονται να συνέπρατταν στο σχήμα. Οι τρεις καταδικασθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω της ανασταλτικής έφεσης, ενώ όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες για δωροληψία και εκβίαση.

Η απόφαση, που εκδόθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, κλείνει ένα κεφάλαιο σε σκάνδαλο που ξέσπασε το 2018 και συγκλόνισε την τοπική και πανεπιστημιακή κοινότητα στις Σέρρες. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία διήρκεσε αρκετούς μήνες, κατέθεσαν δεκάδες μάρτυρες, κυρίως απόφοιτοι και φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ. Οι καταθέσεις περιέγραψαν ένα δομημένο δίκτυο εκβιασμού, όπου η επιτυχία στις εξετάσεις εξασφαλιζόταν με πληρωμή 250 ευρώ ανά μάθημα, μέσω μεσολάβησης του συγκεκριμένου φροντιστηρίου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελίες φοιτητών και εσωτερική έρευνα, αποκαλύπτοντας πώς το σύστημα λειτουργούσε συστηματικά, με υποσχέσεις για «εγγυημένη» πρόοδο στις σπουδές. Η καταδίκη αναμένεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε παρόμοιες πρακτικές, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στην ακαδημαϊκή διαδικασία.
