Σερβία: Σοβαρά επεισόδια στο Βελιγράδι, τραυματίες 48 αστυνομικοί ΒΙΝΤΕΟ

Οι πολυήμερες ταραχές στο Βελιγράδι της Σερβίας είχαν βαριές συνέπειες, καθώς 48 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και 77 άτομα συνελήφθησαν, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος. Τα στοιχεία ανακοίνωσε ο βοηθός διευθυντή της σερβικής αστυνομίας, Ντέγιαν Λούκοβιτς, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TV Prva.

Σύμφωνα με τον Λούκοβιτς, η αστυνομία προτίθεται να καταθέσει 35 μηνύσεις για ποινικά αδικήματα και 22 για διοικητικές παραβάσεις. «Συνεχίζουμε να διαλευκάνουμε όλες τις συνθήκες, να σχηματίσουμε την πλήρη εικόνα των γεγονότων και να ταυτοποιήσουμε τα υπόλοιπα άτομα, τους οργανωτές. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και τις υπηρεσίες ασφαλείας, θα οδηγήσουμε αυτή την υπόθεση μέχρι τέλους», υπογράμμισε.

Όπως διευκρίνισε, ένας από τους τραυματίες, αξιωματικός της χωροφυλακής, υπέστη σοβαρές σωματικές βλάβες, ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Οι υπόλοιποι τραυματισμοί χαρακτηρίζονται ελαφρείς.

It’s going down right now on the streets of Belgrade as 1000’s of anti-govt protesters face off with Vucic’s riot cops. Cops using batons & teargas. Protesters standing strong. This is how we do it comrades. Solidarity with the Serbian workers. pic.twitter.com/Mv2KhMZe6R

— GhostofDurruti (@DurrutiRiot) June 28, 2025