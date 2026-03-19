«Σφήνα» με πολύ συναίσθημα – «Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του» η εκδήλωση πριν το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Πέντε μέρες προ της έναρξης του κρίσιμου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ διόλου τυχαία ο «Παπανδρεϊσμός» θα έλθει να υπενθυμίσει ότι έχει ρόλο και λόγο στην πολιτική ζωή του τόπου.

Μέσα από μια εκδήλωση με έντονο συναισθηματικό φορτίο, ο αχαιός πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο αδερφός του ευρωβουλευτής Νίκος έχουν κληθεί να ταξιδέψουν στον χρόνο «συνομιλώντας» με τον πατέρα τους Ανδρέα Παπανδρέου, που εν πολλοίς καθόρισε με την παρουσία του τη σύγχρονη ιστορία του τόπου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο κινηματοθέατρον «Γιάννης Ρίτσος» του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Αττικής.

«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης, που οργανώνεται από το Ιδρυμα «Ανδρέας Παπανδρέου» σε συνεργασία με τη ΔΟ ΠΑΣΟΚ Αγίας Βαρβάρας και υπό την αιγίδα του ομώνυμου Δήμου.

Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τον δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας Λάμπρο Μίχο, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και είναι προσωπικός φίλος του Γιώργου Παπανδρέου.

Στο facebook ο δήμαρχος έκανε εκτενή ανάρτηση με συναισθηματικό περιεχόμενο, αναφέροντας ότι «μέσα από την προβολή σπάνιου οπτικοακουστικού υλικού και τις αφηγήσεις του Γιώργου και του Νίκου Παπανδρέου θα έλθουν στο προσκήνιο ξεχωριστές στιγμές για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και την εποχή του».

ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙΣ

Ειδικότερα, υπογραμμίζεται ότι «οι δύο συνομιλητές θα μοιραστούν με το κοινό ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικές αναμνήσεις από τον πατέρα τους, σμιλεύοντας μέσα από τις αφηγήσεις τους το πορτρέτο του Ανδρέα, ρίχνοντας παράλληλα φως στις προσωπικές και οικογενειακές διαστάσεις της ζωής ενός από τους πιο επιδραστικούς και σημαντικούς πολιτικούς της νεότερης ιστορίας της χώρας μας».

ΚΑΡΑΔΟΚΟΥΝ

Η εκδήλωση της Κυριακής διόλου τυχαία επαναλαμβάνουμε αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να τύχει ευρύτατης δημοσιογραφικής κάλυψης.

Ο Γιώργος Παπανδρέου, ως διατελέσας πρωθυπουργός και ο Νίκος ως ευρωβουλευτής που και οι δύο αναπτύσσουν έντονη πολιτική δραστηριότητα, με βάση εκτιμήσεις πολιτικών αναλυτών, αποφάσισαν την κοινή πολιτική εμφάνιση για να υποδηλώσουν ότι ο

«Παπανδρεϊσμός» αποτελεί τη χρυσή εφεδρεία της δημοκρατικής παράταξης αν στο εγγύς μέλλον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δημοσκοπικά και τα ποσοστά της εκλογικής κάλυψης του ΠΑΣΟΚ.

Οι ίδιοι αναλυτές θεωρούν ότι πιο σοβαρός κίνδυνος για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη είναι ο «Παπανδρεϊσμός», παρά ο Χάρης Δούκας ή οι άλλοι δελφίνοι, που άλλωστε υπολείπονται αισθητά σε συνεδριακή δύναμη έναντι του Ανδρουλάκη.

