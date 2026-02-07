Σφηνάκι ελαιόλαδο το πρωί: Τάση ευεξίας ή άλλη μια υπερβολή του TikTok;

Μια ακόμη τάση ευεξίας κάνει τον γύρο των social media, με influencers να προτείνουν την κατανάλωση ενός σφηνιού ελαιόλαδου κάθε πρωί. Το ελαιόλαδο, βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής και συχνά αποκαλούμενο «υγρός χρυσός», δεν είναι νέο στη διατροφική κουβέντα. Ωστόσο, η πρακτική της κατανάλωσής του σκέτου και μάλιστα με άδειο στομάχι παρουσιάζεται πλέον ως «κόλπο» για περισσότερη ενέργεια, καλύτερη πέψη, λιγότερες λιγούρες και ενίσχυση της υγείας δέρματος και μαλλιών.

Γιατί το ελαιόλαδο θεωρείται σύμμαχος υγείας

Η διατροφική του αξία είναι αναμφισβήτητη. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο περιέχει μονοακόρεστα λιπαρά –κυρίως ελαϊκό οξύ– καθώς και αντιοξειδωτικές ενώσεις όπως πολυφαινόλες, βιταμίνη Ε και ελαιοκανθάλη. Τα συστατικά αυτά συνδέονται με προστασία της καρδιάς, μείωση φλεγμονών και βελτίωση των επιπέδων χοληστερόλης, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι συμβάλλουν και στην υγεία του εντέρου και την πρόληψη χρόνιων παθήσεων.

Τα πιθανά οφέλη που επικαλούνται οι υποστηρικτές

– Καρδιαγγειακή προστασία: Τα «καλά» λιπαρά βοηθούν στη μείωση της LDL χοληστερόλης.

– Υγεία εντέρου: Ενισχύει τα ωφέλιμα βακτήρια και μπορεί να μειώσει φουσκώματα ή δυσκοιλιότητα.

– Αντιφλεγμονώδης δράση: Τα αντιοξειδωτικά δρουν κατά των φλεγμονών.

– Αίσθημα κορεσμού: Τα λιπαρά επιβραδύνουν την πέψη και περιορίζουν τις λιγούρες.

Παράλληλα, όμως, το ελαιόλαδο είναι θερμιδικά πυκνό: δύο κουταλιές προσθέτουν περίπου 238 θερμίδες ημερησίως, κάτι που δεν είναι αμελητέο σε βάθος χρόνου.

Το πείραμα των δύο εβδομάδων

Ρεπόρτερ του Women’s Health δοκίμασε την πρακτική για 14 ημέρες. Την πρώτη εβδομάδα, πίνοντας δύο κουταλιές με άδειο στομάχι, ανέφερε ναυτία, ζάλη και δυσκολία στην άσκηση. Στη συνέχεια αποφάσισε να το καταναλώνει μετά το πρωινό. Η αλλαγή, όπως περιγράφει, ήταν άμεση: εξαφανίστηκε η δυσφορία, βελτιώθηκε η πέψη και ένιωσε περισσότερη ενέργεια.

Μεταξύ των παρατηρήσεών της ήταν: λιγότερες λιγούρες, καλύτερη εικόνα δέρματος και μαλλιών, σταθερό βάρος παρά τις επιπλέον θερμίδες και πιθανή ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού.

Χρειάζεται τελικά να πίνουμε ελαιόλαδο;

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι το ελαιόλαδο είναι ευεργετικό όταν καταναλώνεται με μέτρο, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής επιστημονική τεκμηρίωση ότι πρέπει να πίνεται σκέτο και μάλιστα νηστικοί. Η ποιότητα παίζει σημαντικό ρόλο, με το εξαιρετικό παρθένο να θεωρείται η καλύτερη επιλογή.

Σε κάθε περίπτωση, η ενσωμάτωσή του στη διατροφή –σε σαλάτες, λαχανικά ή άλλα τρόφιμα– προσφέρει τα ίδια οφέλη, συχνά με μεγαλύτερη ισορροπία και απόλαυση.

