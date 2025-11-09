Σφίγγει τον κλοιό η ΑΑΔΕ : Πλειστηριασμοί και διεθνείς έρευνες για μεγαλοοφειλέτες

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) περνά σε φάση πλήρους κινητοποίησης για τον εντοπισμό και την είσπραξη χρεών μεγαλοοφειλετών, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει στοχευμένους πλειστηριασμούς, ηλεκτρονικές κατασχέσεις και διεθνείς έρευνες για την αποκάλυψη περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν αδρανή ή αδήλωτα.

Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη να υπερβαίνουν τα 110 δισ. ευρώ, η φορολογική διοίκηση εστιάζει κυρίως σε φυσικά και νομικά πρόσωπα με σημαντική περιουσία, τα οποία δεν προσέρχονται στις ρυθμίσεις. Οι διαδικασίες περιλαμβάνουν πλειστηριασμούς ακινήτων, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και έλεγχο σε πολυτελή περιουσιακά στοιχεία, όπως σκάφη, έργα τέχνης και συλλεκτικά αντικείμενα.

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 βρίσκονται σε εξέλιξη 26 πλειστηριασμοί, με τιμές εκκίνησης που κυμαίνονται από 1.000 ευρώ έως 3,18 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας διαμερίσματα, επαγγελματικούς χώρους, οικόπεδα και βιομηχανικά συγκροτήματα. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

Χαλάνδρι: Επαγγελματικό ακίνητο 1.300 τ.μ., εκκίνηση άνω των 2 εκατ. ευρώ.

Βουλιαγμένη: Οικοδομή 1.207 τ.μ., εκκίνηση 1,26 εκατ. ευρώ.

Νέα Ιωνία: Οικόπεδο 780 τ.μ. με οικοδομή και 17 θέσεις στάθμευσης, εκκίνηση 3,18 εκατ. ευρώ.

Η δράση της ΑΑΔΕ δεν περιορίζεται μόνο στα ακίνητα. Με σύστημα ψηφιακής παρακολούθησης «Audit Analytics», διασταυρώνονται πληροφορίες από τραπεζικές κινήσεις, δηλώσεις εισοδήματος, Ε9 και εμπορικά μητρώα. Παράλληλα, η συνεργασία με ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές επιτρέπει τον εντοπισμό αδήλωτων κεφαλαίων στο εξωτερικό, σε χώρες όπως Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ελβετία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από 8.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν ποσά άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ έκαστος, με συνολική οφειλή που ξεπερνά τα 30 δισ. ευρώ. Παρά τις ρυθμίσεις 24 ή 48 δόσεων, η ανταπόκριση των μεγαλοοφειλετών παραμένει χαμηλή.

Η ΑΑΔΕ επιδιώκει να στείλει ένα διπλό μήνυμα: συνέπεια για τους πολλούς και αυστηρότητα για όσους αγνοούν τις υποχρεώσεις τους, με τελικό στόχο την αποκατάσταση της φορολογικής ισότητας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος. Παράλληλα, εξετάζονται νέες ευέλικτες ρυθμίσεις για συνεπείς φορολογούμενους και επιχειρήσεις με προσωρινά προβλήματα ρευστότητας.

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται νέα φάση πλειστηριασμών, με ενσωμάτωση ψηφιακών ελέγχων και αυτόματη επιβολή μέτρων για ασυνεπείς οφειλέτες, ενώ οι διεθνείς έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων που μέχρι σήμερα διέφευγαν τον έλεγχο.

Πηγή: Ημερησία

