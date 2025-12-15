Σφοδρή αντιπαράθεση Λαζαρίδη – Δουδωνή στη Βουλή για ΟΠΕΚΕΠΕ και «κουμπαριές»

Έντονη πολιτική σύγκρουση σημειώθηκε στη Βουλή ανάμεσα στον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό, με αιχμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πρόσφατες συλλήψεις στην Κρήτη.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής έθεσε ευθέως ερώτημα σχετικά με το αν το όνομα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρεται στη δικογραφία, επικαλούμενος συνομιλία που αποδίδεται στον επονομαζόμενο «Φραπέ», στην οποία γίνεται λόγος για «κουμπάρο τον Κυριάκο». Όπως τόνισε, το ερώτημά του αφορούσε αποκλειστικά το αν υπάρχει ή όχι σχετική αναφορά στο ανακριτικό υλικό.

Απαντώντας από το βήμα, ο Μακάριος Λαζαρίδης διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια σχέση, σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός δεν είναι κουμπάρος με τον Γιώργο Ξυλούρη. Στη συνέχεια, η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε, με τον βουλευτή της ΝΔ να περνά στην αντεπίθεση, αναφέροντας ότι κουμπαριές συνδέονται με πρόσωπα που, όπως είπε, έχουν σχέση με στελέχη του ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής επανήλθε επί προσωπικού, επιμένοντας ότι το βασικό του ερώτημα παραμένει αναπάντητο και αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δικογραφίας και όχι πολιτικές ερμηνείες. Ζήτησε εκ νέου σαφή απάντηση για το αν το όνομα του πρωθυπουργού περιλαμβάνεται στο υλικό της υπόθεσης.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης απάντησε εκ νέου ότι η απάντηση είναι «ξεκάθαρα όχι», επιμένοντας ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό και διακομματικό, ενώ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης.

Στη συζήτηση παρενέβη και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας, ο οποίος σχολίασε ότι η εικόνα που παρουσιάστηκε στη Βουλή συνιστά «ένα απαράδεκτο μπρα ντε φερ» μεταξύ δύο κοινοβουλευτικών ομάδων, κάνοντας λόγο για σκάνδαλο σήψης με πολιτικές ευθύνες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



