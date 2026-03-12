Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για τους υδρογονάνθρακες: Παπασταύρου και Ανδρουλάκης αντάλλαξαν βαριές αιχμές

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη συζήτηση για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, με πρωταγωνιστές τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο υπουργός κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για έλλειμμα «εθνικής ομοψυχίας» και για μικροπολιτικές σκοπιμότητες, υποστηρίζοντας ότι δεν αναγνωρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, «η κυβέρνηση πέτυχε εκεί που εσείς αποτύχατε», τονίζοντας ότι επί των ημερών της αυξήθηκαν σημαντικά οι σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες.

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι για πρώτη φορά μετά από περίπου μισό αιώνα προγραμματίζεται ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο Πέλαγος, υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία για τις έρευνες φέρνει τη χώρα πιο κοντά στην ανάπτυξη υδρογονανθράκων. Παράλληλα κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν εθνική συνεννόηση, επισημαίνοντας ότι πρέπει να αναγνωρίζεται η συμβολή όλων των κυβερνήσεων στη διαδρομή της ενεργειακής πολιτικής.

Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε σε υψηλούς τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ζητά θεσμική υπευθυνότητα ενώ στο παρελθόν, όπως είπε, «έσκιζε τα μνημόνια» και συνέβαλε στην οικονομική κρίση της χώρας. «Έχουμε θεσμική μνήμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε επίσης ότι η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία δεν προχώρησε ουσιαστικά τις έρευνες τα τελευταία χρόνια, υπενθυμίζοντας παλαιότερες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης κατά των ορυκτών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας.

Παράλληλα, ζήτησε σαφείς απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρος, ένα έργο που θεωρείται κρίσιμο για την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



