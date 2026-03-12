Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για τους υδρογονάνθρακες: Παπασταύρου και Ανδρουλάκης αντάλλαξαν βαριές αιχμές

Ο υπουργός κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για έλλειμμα «εθνικής ομοψυχίας» και για μικροπολιτικές σκοπιμότητες, υποστηρίζοντας ότι δεν αναγνωρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης.

Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για τους υδρογονάνθρακες: Παπασταύρου και Ανδρουλάκης αντάλλαξαν βαριές αιχμές
12 Μαρ. 2026 16:52
Pelop News

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη συζήτηση για τις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, με πρωταγωνιστές τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο υπουργός κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για έλλειμμα «εθνικής ομοψυχίας» και για μικροπολιτικές σκοπιμότητες, υποστηρίζοντας ότι δεν αναγνωρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, «η κυβέρνηση πέτυχε εκεί που εσείς αποτύχατε», τονίζοντας ότι επί των ημερών της αυξήθηκαν σημαντικά οι σεισμικές έρευνες για υδρογονάνθρακες.

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι για πρώτη φορά μετά από περίπου μισό αιώνα προγραμματίζεται ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο Πέλαγος, υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία για τις έρευνες φέρνει τη χώρα πιο κοντά στην ανάπτυξη υδρογονανθράκων. Παράλληλα κάλεσε τις πολιτικές δυνάμεις να επιδείξουν εθνική συνεννόηση, επισημαίνοντας ότι πρέπει να αναγνωρίζεται η συμβολή όλων των κυβερνήσεων στη διαδρομή της ενεργειακής πολιτικής.

Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε σε υψηλούς τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ζητά θεσμική υπευθυνότητα ενώ στο παρελθόν, όπως είπε, «έσκιζε τα μνημόνια» και συνέβαλε στην οικονομική κρίση της χώρας. «Έχουμε θεσμική μνήμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε επίσης ότι η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία δεν προχώρησε ουσιαστικά τις έρευνες τα τελευταία χρόνια, υπενθυμίζοντας παλαιότερες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης κατά των ορυκτών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας.

Παράλληλα, ζήτησε σαφείς απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρος, ένα έργο που θεωρείται κρίσιμο για την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:01 Φωτιά στο Gerald Ford στην Ερυθρά Θάλασσα – Δύο ναύτες τραυματίστηκαν
17:56 Πάτρα: Τον σπουδαίο γλύπτη Μεμά Καλογηράτο υποδέχθηκε ο Κώστας Πελετίδης
17:49 ΔΥΠΑ – VOUCHER: Μάθε πως θα μπεις άμεσα σε τμήμα
17:48 ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα του φαρμάκου Sulbenin – Για ποιο λόγο
17:48 Η ΝΕΠ με Ασάντι κόντρα στον ΝΑΟ Κέρκυρας – Δηλώσεις Λυκούδη
17:40 Μήνυμα Φιντάν για το Ιράν: Όχι σε σενάρια αποσταθεροποίησης
17:38 Πανδαισία πινγκ – πονγκ στο «Τόφαλος»
17:32 Πόρτα ανοιχτή ή κλειστή στον ύπνο; Τι λένε οι ειδικοί
17:24 Χριστίνα Κοντοβά: Συγκλονίζει για την υιοθεσία της κόρης της από την Ουγκάντα και τις δύο αποτυχημένες εγκυμοσύνες
17:23 Ρεκόρ προσέλευσης στην Ανάβαση Πλατάνι – Πιτίτσα
17:16 Τραμπ: Οι ΗΠΑ κερδίζουν από το ακριβό πετρέλαιο, αλλά προτεραιότητα είναι το Ιράν
17:10 Πάτρα: Τροχαίο στη διασταύρωση Αγίου Νικολάου και Κανακάρη – Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου
17:09 Μόσχα προς Ουάσιγκτον: Στήριξη στην Κούβα απέναντι σε απειλές και πιέσεις
17:08 Μητσοτάκης: Απορρίπτω κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση για πρόωρες εκλογές λόγω δημοσκοπικής ανάκαμψης
17:00 Ο Νίκος Κορδόσης, μιλάει στην «Π» για την Έξοδο του Μεσολογγίου: Μνήμη, Αξιοπρέπεια, Ελευθερία
16:52 Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για τους υδρογονάνθρακες: Παπασταύρου και Ανδρουλάκης αντάλλαξαν βαριές αιχμές
16:50 Τι σερβίρεται μετά τα Όσκαρ: Το μενού που περιμένει τους σταρ στο Governors Ball
16:44 Το 8ο MEGA FOUR 4×4 από τη Λέσχη «Skarta Ekato» και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
16:41 Βραδιά αφιερωμένη στους χορηγούς του Απόλλωνα
16:36 Θεσσαλονίκη: Τέσσερις ανήλικοι κατηγορούνται για κλοπή εξοπλισμού αξίας 40.000 ευρώ από φορτηγό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ