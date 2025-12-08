Σφοδρή σύγκρουση από δύο νταλίκες και ένα αυτοκίνητο στην Αμφίκλεια, ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση δύο νταλικών και την εμπλοκή ενός αυτοκινήτου σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, έξω από την Αμφίκλεια και πριν την Κάτω Τιθορέα.

Εφετείο Αθηνών: Αυτές είναι οι αποζημιώσεις Αρναούτη και Κυριάκου για το τροχαίο με τον Παντελίδη

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, νταλίκα με πινακίδες Πολωνίας κινούνταν με κατεύθυνση προς Λαμία, όταν από αδιευκρίνιστο λόγο έφυγε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλη νταλίκα που οδηγούσε Έλληνας και κινούταν προς Λιβαδειά.

Στη συνέχεια η νταλίκα με τις ξένες πινακίδες δίπλωσε στη μέση του οδοστρώματος, περνώντας ξυστά από το ΙΧ αυτοκίνητο που ήταν ακριβώς πίσω από την άλλη νταλίκα και έπεσε τελικά πάνω σε έτερο αυτοκίνητο που ακολουθούσε αμέσως μετά, πριν σταματήσει στα χωράφια.

Από την πρώτη σύγκρουση τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε ο Έλληνας οδηγός της νταλίκας, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ο αλλοδαπός νταλικιέρης.

Ο Έλληνας οδηγός της νταλίκας απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες για να διακομιστεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας και από εκεί στο Νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει χτυπήσει στα πόδια.

