Σία Αναγνωστοπούλου για την επίθεση Τραμπ στο Ιράν: Ο Αυτοκράτορας και οι φίλοι του αποφασίζουν

Το δικό της μήνυμα, με οργή και αγανάκτηση, μετά την αναπάντεχη επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, έστειλε η βουλεύτρια Αχαϊας της Νέας Αριστεράς και πρώην αναπληρώτρια ΥΠΕΞ για ευρωπαϊκά θέματα, Σία Αναγνωστοπούλου, ρίχνοντας βέλη και κατά της ανοχής της ελληνικής κυβέρνησης:

«Οι ΗΠΑ “χτύπησαν ” το Ιράν παραβιάζοντας κάθε έννοια διεθνούς αλλά και εθνικού τους κανόνα. “Χτύπησαν ” χωρίς καν προσχήματα, χωρίς αρχές, χωρίς συνεννόηση.

Η απειλή “θα έρθω ένα βράδυ ” έτσι γιατί είμαι ισχυρός, έτσι γιατί μπορώ, γίνεται από σήμερα ο κανόνας που διέπει τις διεθνείς σχέσεις.

Το Ισραήλ με έναν εγκληματία πολέμου και μια ακροδεξιά κυβέρνηση άνοιξε την πόρτα της βαρβαρότητας. Με το “χτύπημα” των ΗΠΑ στο Ιράν η πόρτα της βαρβαρότητας όχι μόνο γίνεται η “βασιλική οδός” αλλά θέλει να επιβληθεί ως η μόνη οδός.

There is no Alternative. Δεν υπάρχει καν άλλη πλευρά της Ιστορίας. Δεν υπάρχει η πλευρά που διέπεται από κανόνες διεθνούς δικαίου, από εθνικούς κανόνες, λαϊκή εντολή ΤΙΠΟΤΑ. Υπάρχει μόνο ΑΥΤΗ: Αυτή που ορίζει, όχι μια Αυτοκρατορία, αλλά ένας αυταρχικός, αλαζόνας, ακροδεξιός Αυτοκράτορας με τους φίλους του, με τον Νετανιάχου. Περάσαμε πλέον από την “Αυτοκρατορία ” των ΗΠΑ στον Αυτοκράτορα Τραμπ, αυτόν και τους φυρερίσκους φίλους του.

Ο Αυτοκράτορας και οι φίλοι του αποφασίζουν ποιοι είναι οι “καλοί ” και ποιοι οι κακοί. Δεν χρειάζονται προσχήματα, δεν χρειάζονται αποδείξεις. Μα δεν έχει το Ιράν πυρηνικά όπλα, το Ισραήλ έχει. Δεν πειράζει, εγώ λέω ότι έχει. Άρα αυτό ισχύει. Και άλλωστε το Ιράν έχει καθεστώς μουλάδων που καταπιέζει, σκοτώνει, βασανίζει.

Ναι, αλλά και το Ισραήλ έχει έναν ακροδεξιό, εγκληματία πολέμου που μεθοδεύει γενοκτονία στη Γάζα. Δεν πειράζει, αυτός είναι φίλος μου και κάνει τη βρώμικη δουλειά για μένα.

Την πόρτα στην βαρβαρότητα όμως δεν την άνοιξε μόνος του ο Νετανιάχου και δεν την επιβάλλει πλέον ως ΤΙΝΑ ο Τραμπ. Βοήθησε αποφασιστικά η ΕΕ (της χώρας μας συμπεριλαμβανόμενης). Αυτή η ΕΕ που “διαβάζει” τον κόσμο, το δικό της και τη γειτονιά της, με όρους “σωστής και λάθος πλευράς “, με κριτήρια στυγνού οικονομικού συμφέροντος και εξόφθαλμης αποικιακού χαρακτήρα αντίληψης του κόσμου: οι “λευκοί και οι μαυριδεροί “.

Μια αντίληψη που καταπατούσε το διεθνές δίκαιο και βάφτιζε τον εγκληματία πολέμου υπερασπιστή του δικαίου στην αυτοάμυνα.

Και τώρα τι; Τώρα μόνο το καθήκον!! Αυτό που κάποτε ήταν αυτονόητο για την Αριστερά. Ήταν χρέος. Οι λαοί στους δρόμους. Αντίσταση και μόνο αντίσταση. Τι θα καταφέρουμε; Δεν ξέρω!!! Ξέρω όμως ότι δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε αλλιώς.

Δεν μας επιτρέπεται να αφήσουμε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις -και τη δική μας φυσικά- να “υπογράφουν” την υποτέλειά μας στον Αυτοκράτορα και τους εγκληματίες φίλους του».

