Σιδηροδρομική τραγωδία Τέμπη: Ποιοι κληρώθηκαν για τη δίκη, πότε ξεκινά

Αντίστροφη μέτρηση για τη δίκη των Τεμπών στις αίθουσες του «Γαιόπολις». Κλήρωση της έδρας. 36 κατηγορούμενοι, 150 μάρτυρες.

Τέμπη
18 Φεβ. 2026 8:58
Pelop News

Η υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους στις 28 Φεβρουαρίου 2023, εισέρχεται στην τελική ευθεία για την έναρξη της κύριας δίκης. Με την ηλεκτρονική κλήρωση των μελών της δικαστικής έδρας που ολοκληρώθηκε χθες, καλύφθηκε μία από τις τελευταίες εκκρεμότητες πριν από την πρώτη συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου 2026.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας θα συγκροτηθεί από επτά μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά), με χαρακτηριστικό το υψηλό ποσοστό γυναικών: τέσσερα από τα επτά είναι γυναίκες.

  • Πρόεδρος: Γεωργία Στεφανίδου, Πρόεδρος Εφετών, η οποία μετατέθηκε στη Λάρισα από τη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο 2025. Περιγράφεται από συναδέλφους ως ιδιαίτερα καταρτισμένη, με υψηλή νομική επάρκεια και ήθος.
  • Αναπληρωματική Πρόεδρος: Ιωάννα Κοσίνα, Εφέτης, πρόσφατα μετατεθείσα από την Αθήνα στη Λάρισα. Θεωρείται άριστη νομικός.
  • Εισαγγελέας: Αγγελική Κουρινιώτη, Εισαγγελέας Εφετών, μετατεθείσα από τη Θεσσαλονίκη στη Λάρισα τον Σεπτέμβριο 2025. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και φοροδιαφυγής.
  • Αναπληρωτής Εισαγγελέας: Φίλιππος Καρατσίδης, Εισαγγελέας Εφετών, επίσης πρόσφατα τοποθετηθείς στη Λάρισα.
  • Πάρεδροι: Δημήτρης Χριστόπουλος και Χρυσοβαλάντης Λέτσιος.
  • Αναπληρωματικό μέλος: Μαρία Τσάνα, Εφέτης.

Η παρουσία αναπληρωματικών μελών σε όλες τις θέσεις κρίθηκε απαραίτητη λόγω της εξαιρετικής κρισιμότητας και της εκτιμώμενης μεγάλης διάρκειας της δίκης (τουλάχιστον δύο έτη).

Η δίκη θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο συγκρότημα «Γαιόπολις» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας), με απόφαση της Προέδρου Εφετών Λάρισας Μαρίας Λιάνου (253/2025). Έχει οριστεί:

  • Κύρια αίθουσα 283,75 τ.μ. για την έδρα, δικηγόρους, κατηγορουμένους και μέρος του κοινού.
  • Βοηθητική αίθουσα 109,57 τ.μ. με γιγαντοοθόνες για επιπλέον θεατές.
  • Τρίτος μικρότερος χώρος 83 τ.μ., μεταξύ άλλων για δημοσιογράφους (με ιδιαίτερα περιορισμένη αίθουσα Τύπου περίπου 17 τ.μ.).

Έχουν ήδη αποσταλεί κλητήρια θεσπίσματα στους 36 κατηγορουμένους και κλήσεις σε περίπου 150 μάρτυρες κατηγορίας (συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, πραγματογνώμονες, τεχνικοί σύμβουλοι). Τα κατηγορητήρια των δύο Ιταλών πρώην στελεχών της Hellenic Train έχουν μεταφραστεί στα Ιταλικά.

Στο εδώλιο θα καθίσουν τρεις σταθμάρχες του Κεντρικού Σταθμού Λάρισας (συμπεριλαμβανομένου του Βασίλη Σαμαρά), ο επιθεωρητής τους, 28 πρώην στελέχη και υπάλληλοι ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, δύο Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train. Οι 33 από αυτούς αντιμετωπίζουν το κακούργημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και πλημμελήματα. Οι δύο Ιταλοί πρώην στελέχη βαρύνονται μόνο με πλημμελήματα (ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες από αμέλεια), ενώ μία υπάλληλος του ΟΣΕ κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος.

Η δίκη αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον από ΜΜΕ εντός και εκτός Ελλάδας, συγγενείς θυμάτων και πολίτες. Περίπου 250 δικηγόροι θα συμμετάσχουν, οι περισσότεροι εκπροσωπώντας οικογένειες θυμάτων.

