Σίδνεϊ: Πανικό σκόρπισε επιβάτης πτήσης φωνάζοντας ότι είναι «σκλάβος του Αλλάχ» – Καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις – ΒΙΝΤΕΟ

Αναταραχή στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ προξένησε επιβάτης των Malaysia Airlines, ο οποίος ανάγκασε πτήση να προσγειωθεί μετά από ξέσπασμά του εντός του αεροσκάφους, με τον ίδιο να φωνάζει μιλώντας σε συνεπιβάτες του, ρωτώντας τους αν «είναι σκλάβοι του Αλλάχ».

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την Daily Mail, τον πανικό σκόρπισε επιβάτης της πτήσης MH122 από το Σίδνεϊ προς την Κουάλα Λουμπούρ, όταν στη διάρκειά της ξεκίνησε να αποκαλεί φωναχτά τον εαυτό του «σκλάβο του Αλλάχ», ενώ στη συνέχεια στράφηκε στους συνεπιβάτες του, καλώντας τους να δηλώσουν και εκείνοι με τη σειρά τους το ίδιο.

#MH122 This guy should have been stopped at the gate before boarding, his actions were unsettling from start. #Sydney #SydneyAirport pic.twitter.com/6y9bUy3ksD

Μάλιστα, στη διάρκεια σχετικού βίντεο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, ο άνδρας, που δήλωνε ότι το όνομά του είναι Μοχάμεντ, καταγράφεται εκνευρισμένος, να φωνάζει προς το μέρος ενός επιβάτη «Πες το!».

Σύμφωνα με επιβάτη της πτήσης, ο άγνωστος άνδρας κάποια στιγμή «άνοιξε το σακίδιό του και έβαλε μέσα του χέρι του, απειλώντας ότι κουβαλούσε “κάτι επικίνδυνο” και στη συνέχεια άρχισε να φωνάζει στους υπόλοιπους επιβάτες».

#MH122 unzipped his backpack, put his hands in, made barely veiled threats about having something dangerous in it screaming at the top of his lungs right next to my seat. Never been so scared. #sydneyairport

— Sammi Marks (@SammiMarks) August 14, 2023