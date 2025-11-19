Σημάδια ανάκαμψης στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μικρή άνοδο του ΓΔ

Σημάδια ανάκαμψης δείχνει στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης του ελληνικού χρηματιστήριου, το οποίο προέρχεται από τρεις διαδοχικές πτώσεις.

Τις τελευταίες ημέρες, η Αθήνα έχει επηρεαστεί από τη διόρθωση των διεθνών αγορών, λόγω των «τσιμπημένων» αποτιμήσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, που έχουν φέρει στην επιφάνεια τον κίνδυνο της «φούσκας» στον κλάδο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πλανήτης στρέφει την προσοχή του στην Nvidia, η οποία ανακοινώνει απόψε τις τριμηνιαίες επιδόσεις της.

Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (19/11) στο ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,24% και διαπραγματεύεται στις 2.017,43 μονάδες. Σε περίπου 9 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.011,91 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.020,83 μονάδες.

Τη χειρότερη συνεδρίαση από τις αρχές του περασμένου Απριλίου -όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβάλει τους πρώτους εμπορικούς δασμούς- πραγματοποίησε χθες η Λεωφόρος Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης έχασε πάνω από -2% και οι τράπεζες πάνω από -3%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ΧΑ να επιστρέψει στη «ζώνη» των 2.010 μονάδων, περιορίζοντας τα κέρδη του Νοεμβρίου σε περίπου +0,9%. Κοντά στο +37% ανέρχεται η φετινή απόδοση.

Σήμερα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη δημόσια πρόταση της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό αποδοχής άγγιξε το 73%, με τη διαδικασία να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιτυχημένη, ειδικά από τη στιγμή που η ίδια η Euronext είχε κατεβάσει τον πήχη στο 50% συν μία μετοχή, από 67% αρχικά. Με βάση τα παραπάνω, η Euronext είναι σε θέση να συγκαλέσει γενική συνέλευση, να εγκαταστήσει νέο διοικητικό συμβούλιο και να υποβάλει την πρόταση συγχώνευσης με απορρόφηση, προσφέροντας τις δικές της εισηγμένες μετοχές στους μετόχους μειοψηφίας και ανοίγοντας τον δρόμο για το delisting της EXAE από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τις οικονομικές επιδόσεις εννεαμήνου της ΔΕΗ «ζυγίζουν» οι επενδυτές, με τα καθαρά κέρδη του ομίλου να ανέρχονται σε 380 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά +91% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Παράλληλα, έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη προσαρμοσμένου EBITDA ύψους 2 δισ. ευρώ, αλλά και τη διανομή μερίσματος ύψους 0,6 ευρώ ανά μετοχή, για το σύνολο του 2025.

Το νέο τριετές business plan της παρουσιάζει σήμερα η ΔΕΗ, στο πλαίσιο της Capital Markets Day που λαμβάνει χώρα στο Λονδίνο. Το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις άνω των 10 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2028 και EBITDA πάνω από 2,9 δισ. ευρώ το 2028. Προβλέπει επίσης αύξηση του μερίσματος κατά 37% σε ετήσια βάση, με στόχο να φτάσει στο 1,2 ευρώ ανά μετοχή το 2028.

