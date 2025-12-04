Σήμερα η απολογία του 29χρονου για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα

Ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των αρχών.

04 Δεκ. 2025 8:58
Pelop News

Σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, θα απολογηθεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και κοκαΐνης. Το δυστύχημα συνέβη όταν ο άνδρας οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και παρέσυρε μέλη μιας οικογένειας που αποβιβάζονταν από το αυτοκίνητό τους, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 24χρονος.

Η απολογία του αναβλήθηκε προηγουμένως ώστε ο συνήγορός του να μελετήσει νέα στοιχεία που προστέθηκαν στη δικογραφία. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο 29χρονος ζητεί συγγνώμη και εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος. Στην κατάθεσή του αναμένεται να υποστηρίξει ότι ένα άλλο όχημα τον ανάγκασε να χάσει τον έλεγχο και να χτυπήσει τα παιδιά.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν 0,63 mg αλκοόλ ανά λίτρο αίματος, υπερβαίνοντας το επιτρεπόμενο όριο 0,50 mg/l σύμφωνα με τον ΚΟΚ, ενώ αποδείχθηκε και η χρήση κοκαΐνης.

Ο 29χρονος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Είχε εμπλακεί σε τροχαίο το 2020, όταν είχε βγει θετικός σε χρήση κάνναβης και είχε τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός. Το 2015 είχε συλληφθεί δύο φορές, για διακεκριμένες κλοπές στην Αγία Παρασκευή και για κατοχή κάνναβης στη Θεσσαλονίκη. Το 2017 είχε κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών μαζί με τη σύντροφό του, ενώ το 2022 συνελήφθη για κατοχή ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης. Επιπλέον, είχε εμπλακεί σε υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης στην Πέλλα.

