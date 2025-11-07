Σήμερα ψηφίζεται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, η πρόταση της ΝΔ

Ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 7/11/2025 με ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρωνστη Βουλή η συζήτηση επί του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, που περιλαμβάνει τα κυβερνητικά μέτρα που ανακοινώθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το αίτημα περί ονομαστικής ψηφοφορίας το ζήτησε η ίδια η Νέα Δημοκρατία κάτι που γίνεται για καθαρά πολιτικούς λόγους.

Επί της ουσίας το κυβερνών κόμμα επιδιώκει να διαμορφώσει καθαρά όρια ως προς το ποιος στηρίζει τη μείωση των φόρων και ποιος την αμφισβητεί. Με την ονομαστική ψηφοφορία, η ψήφος κάθε βουλευτή καταγράφεται με απόλυτη σαφήνεια, χωρίς περιθώρια υπεκφυγών. Στόχος είναι να φέρει την αντιπολίτευση ενώπιον μιας ξεκάθαρης επιλογής: είτε ψηφίζει μέτρα που μειώνουν τους φόρους για οικογένειες, νέους, μισθωτούς και επαγγελματίες, είτε αναλαμβάνει την ευθύνη να τοποθετηθεί απέναντι σε αυτά.

«Το πιο σημαντικό νομοσχέδιο αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου»

Ο εισηγητής της ΝΔ Μάνος Κόνσολας χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο ως «το πιο σημαντικό αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, γιατί αφορά τον κάθε Έλληνα και Ελληνίδα που ζει από την Ορεστιάδα έως την Γαύδο, από το Καστελόριζο έως τα Διαπόντια νησιά. Όλη την επικράτεια. Έχει την δικαίωση αιτημάτων. Είναι η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση από την μεταπολίτευση έως σήμερα» τονίζοντας πως «τα μέτρα αυτά δεν είναι αποσπασματικά και αυτό διαφάνηκε και από την ακρόαση όλων των φορέων στην Επιτροπή που αναγνώρισαν ότι αυτό το νομοσχέδιο χρειάζεται να έρθει αυτή τη στιγμή για την κοινωνία».

Η σχετική ψηφοφορία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα, καθώς ο κατάλογος των ομιλητών που έχουν εγγραφεί είναι μακρύς. Το νομοσχέδιο, που ενσωματώνει το σύνολο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο πριν από δύο μήνες, καλύπτει ένα εκτεταμένο πλέγμα φορολογικών ελαφρύνσεων και κοινωνικών κινήτρων. Με συνολικό δημοσιονομικό κόστος 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν, όπως επισημαίνεται, περίπου τέσσερα εκατομμύρια πολίτες.

Μεταξύ των βασικών ρυθμίσεων περιλαμβάνονται μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές για όσους αμείβονται από μισθούς, συντάξεις ή επιχειρηματική δραστηριότητα. Για εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, ο συντελεστής πέφτει από 22% στο 20%. Για την επόμενη εισοδηματική κλίμακα, από 20.000 έως 30.000 ευρώ, μειώνεται από το 28% στο 26%, ενώ για το τμήμα εισοδήματος από 30.000 έως 40.000 ευρώ υποχωρεί από 36% στο 34%. Πρόκειται για παρεμβάσεις που, όπως σημειώνεται, λειτουργούν άμεσα στο καθαρό εισόδημα εκατοντάδων χιλιάδων φορολογουμένων.

Ακόμη πιο στοχευμένες είναι οι παρεμβάσεις για την οικογένεια, όπου ο βασικός συντελεστής μειώνεται περαιτέρω ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Για φορολογούμενους με ένα παιδί ο φόρος διαμορφώνεται στο 18%, με δύο παιδιά στο 16%, με τρία παιδιά στο 9%, ενώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά ο φόρος μηδενίζεται. Η κυβέρνηση συνδέει άμεσα αυτή τη ρύθμιση με το δημογραφικό, θεωρώντας ότι η οικονομική στήριξη είναι κρίσιμη προϋπόθεση για την απόφαση δημιουργίας ή διεύρυνσης μιας οικογένειας.

Σημαντικές είναι επίσης οι ρυθμίσεις για τους νέους. Όσοι είναι έως 25 ετών και έχουν εισόδημα έως 20.000 ευρώ απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο. Για τους νέους έως 30 ετών, με τα ίδια εισοδηματικά χαρακτηριστικά, ο συντελεστής μειώνεται στο 9%. Η ΝΔ τονίζει ότι θέλει οι νέοι να μείνουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν στην Ελλάδα.

Παράλληλα, υπάρχει ειδική μέριμνα για τους γιατρούς του δημόσιου συστήματος υγείας, όπου ο φορολογικός συντελεστής στις εφημερίες μειώνεται από 22% σε 20%. Στήριξη προβλέπεται και για τις νέες μητέρες, οι οποίες εξαιρούνται από τεκμαρτές επιβαρύνσεις για τρία έτη από τη γέννηση του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων των θετών και των αναδόχων μητέρων.

Επιπλέον, μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης των ελεύθερων επαγγελματιών για κατοικίες και οχήματα, καταργείται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη που επιβαρύνει εξαρτώμενα τέκνα με δικό τους εισόδημα, ενώ μειώνεται κατά 50% το τεκμαρτό εισόδημα για εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων και για μικρές επιχειρήσεις σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Το φορολογικό νομοσχέδιο θα επεκταθεί και σε άλλες κοινωνικές και αναπτυξιακές διαστάσεις

Το νομοσχέδιο επεκτείνεται και σε άλλες κοινωνικές και αναπτυξιακές διαστάσεις: καταργείται το τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση, μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ σε ορεινούς και νησιωτικούς οικισμούς από το 2027, μειώνεται η φορολογία στα εισοδήματα από ενοίκια με νέο συντελεστή 25% για εισοδήματα από 12.000 έως 24.000 ευρώ, παρατείνεται η αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και διατηρείται μειωμένος ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Ενότητας Έβρου και των Δωδεκανήσων.

Ειδική αναφορά γίνεται στη βελτίωση του μισθολογίου στελεχών ΕΛΑΣ., Πυροσβεστικού και Λιμενικού, καθώς και σε ρυθμίσεις που ενισχύουν την ελληνική αμυντική βιομηχανία, δίνοντας έτσι στο νομοσχέδιο χαρακτήρα όχι μόνο φορολογικό, αλλά και αναπτυξιακό. Η κυβέρνηση υποστηρίζει πως η αντιπολίτευση, παρά τις ενστάσεις, δεν αντιπροτείνει συνεκτικό εναλλακτικό σχέδιο, ενώ εντός της Βουλής τονίζει ότι οι ρυθμίσεις έχουν αναγνωριστεί ως αναγκαίες από τους φορείς που συμμετείχαν στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Ή, όπως είπε ο Μάνος Κόνσολας, «κάποιοι δεν θέλουν να έρχονται μειώσεις φόρων στη Βουλή, γιατί καλούνται να τις ψηφίσουν ή να εξηγήσουν γιατί τις απορρίπτουν».

