Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κατηγορουμένων – Airbnb, αγροτεμάχια και 700.000 ευρώ σε στοιχήματα

Σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο βασικών κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, καθώς και συγγενικών τους προσώπων, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαδρομή και τη νομιμοποίηση των χρημάτων που φέρεται να προέρχονται από το σκάνδαλο επιδοτήσεων.

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και ο συγκατηγορούμενός του λογιστής επένδυαν μεγάλα χρηματικά ποσά που συνδέονται χρονικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε πολυτελή ακίνητα που αξιοποιούνταν ως καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε αγορές αγροτεμαχίων, αλλά και σε στοιχηματικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ένας από τους κατηγορούμενους εμφανίζεται να έχει διοχετεύσει περισσότερα από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό. Ο λογαριασμός απενεργοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, μετά τις πρώτες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Airbnb εταιρεία με κεφάλαια εγκληματικής προέλευσης

Από την έρευνα φέρεται να προέκυψε ότι ο προφυλακισμένος λογιστής, μαζί με συγγενικά του πρόσωπα, είχε συστήσει εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, με κεφάλαια που εκτιμάται ότι αποτελούσαν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας που συνδέεται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, αν και ως χρόνος κατασκευής των ακινήτων δηλώθηκε το 2023, στις φορολογικές δηλώσεις για την περίοδο 2019–2024 δεν εμφανίζεται καμία δαπάνη για ανέγερση κατοικιών με πισίνα. Το στοιχείο αυτό ενισχύει τις υποψίες για τη νομιμοποίηση χρημάτων από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ύποπτες καταθέσεις συγγενικού προσώπου

Στην έρευνα εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός στενού συγγενικού προσώπου του κατηγορούμενου λογιστή, στον οποίο καταγράφηκαν 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά, σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Ροές χρημάτων από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό των κατηγορουμένων πιστώθηκαν την περίοδο 2019–2025 συνολικά περίπου 328.917 ευρώ με αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία αποζημιώσεις ΕΛΓΑ. Τα ποσά αναλήφθηκαν κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος τους κατευθύνθηκε σε μεταφορές χρημάτων προς τρίτους λογαριασμούς.

Τα στοιχεία της έρευνας έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ οι αρχές διερευνούν τη διαδρομή των χρηματικών ροών, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στο σκάνδαλο των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

