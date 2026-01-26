Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κατηγορουμένων – Airbnb, αγροτεμάχια και 700.000 ευρώ σε στοιχήματα

Σοβαρές εξελίξεις καταγράφονται στο σκάνδαλο των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των βασικών κατηγορουμένων και συγγενικών τους προσώπων, αποκαλύπτοντας επενδύσεις σε πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια και στοιχηματικές δραστηριότητες.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κατηγορουμένων – Airbnb, αγροτεμάχια και 700.000 ευρώ σε στοιχήματα
26 Ιαν. 2026 12:45
Pelop News

Σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο βασικών κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, καθώς και συγγενικών τους προσώπων, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαδρομή και τη νομιμοποίηση των χρημάτων που φέρεται να προέρχονται από το σκάνδαλο επιδοτήσεων.

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και ο συγκατηγορούμενός του λογιστής επένδυαν μεγάλα χρηματικά ποσά που συνδέονται χρονικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε πολυτελή ακίνητα που αξιοποιούνταν ως καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε αγορές αγροτεμαχίων, αλλά και σε στοιχηματικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ένας από τους κατηγορούμενους εμφανίζεται να έχει διοχετεύσει περισσότερα από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό. Ο λογαριασμός απενεργοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, μετά τις πρώτες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Airbnb εταιρεία με κεφάλαια εγκληματικής προέλευσης

Από την έρευνα φέρεται να προέκυψε ότι ο προφυλακισμένος λογιστής, μαζί με συγγενικά του πρόσωπα, είχε συστήσει εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, με κεφάλαια που εκτιμάται ότι αποτελούσαν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας που συνδέεται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, αν και ως χρόνος κατασκευής των ακινήτων δηλώθηκε το 2023, στις φορολογικές δηλώσεις για την περίοδο 2019–2024 δεν εμφανίζεται καμία δαπάνη για ανέγερση κατοικιών με πισίνα. Το στοιχείο αυτό ενισχύει τις υποψίες για τη νομιμοποίηση χρημάτων από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ύποπτες καταθέσεις συγγενικού προσώπου

Στην έρευνα εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός στενού συγγενικού προσώπου του κατηγορούμενου λογιστή, στον οποίο καταγράφηκαν 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά, σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Ροές χρημάτων από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό των κατηγορουμένων πιστώθηκαν την περίοδο 2019–2025 συνολικά περίπου 328.917 ευρώ με αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία αποζημιώσεις ΕΛΓΑ. Τα ποσά αναλήφθηκαν κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος τους κατευθύνθηκε σε μεταφορές χρημάτων προς τρίτους λογαριασμούς.

Τα στοιχεία της έρευνας έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ οι αρχές διερευνούν τη διαδρομή των χρηματικών ροών, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στο σκάνδαλο των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:57 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αναγορεύει τον Γιάννη Οικονομίδη σε Επίτιμο Διδάκτορα
13:44 Άσκηση ευρείας κλίμακας στο «Ελ. Βενιζέλος» για ατύχημα αεροσκάφους – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες
13:39 ΒΙΟΛΑΝΤΑ για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα: «Μοναδικό μας μέλημα οι οικογένειες των θυμάτων» – Στο μικροσκόπιο τα αίτια της τραγωδίας
13:34 Πανεπιστήμιο Πατρών: Σταθερή διεθνής παρουσία στις παγκόσμιες κατατάξεις και κορυφαία επίδοση στην έρευνα
13:26 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Λαλιώτης σε ηλικία 60 ετών – Πατέρας έξι παιδιών
13:23 Κοπή πίτας για τις εθελοντικές ομάδες του ΙΝ Αγίας Τριάδος Πατρών: Μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης
13:21 Κοινο_Τοπία: Διάλεξη για τον καθημερινό βίο των Αχαιών επί Οθωμανοκρατίας με τον Δημήτρη Σταθακόπουλο
13:16 Δολοφονία στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο για τη δολοφονία του πατέρα του
13:10 Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου για τον θάνατο της Αναστασίας Αθήνη: «Έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς μου»
13:07 Γροζοπούλου: «Θέλουμε να κάνουμε καλύτερες εμφανίσεις»
13:04 Κακοκαιρία στο Ηράκλειο: Δρόμοι έγιναν ποτάμια στην Αγία Βαρβάρα ΒΙΝΤΕΟ
12:58 «Μπηχτή» από την Νάταλι Πόρτμαν, τι είπε για τις υποψηφιότητες των Οσκαρ 2026
12:56 «Η Πάτρα βυθίστηκε στο πένθος»: Ο Κ. Πελετίδης για τον χαμό της Αγγελικής, του Νίκου και του Σπύρου
12:52 Στρατηγικό στοίχημα για την Αχαΐα το ΠΓΕ «Αχαϊκό Ελαιόλαδο»: Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου για προστιθέμενη αξία και αναδιάρθρωση της αγροδιατροφής
12:49 ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,9% στο εισόδημα των νοικοκυριών το γ’ τρίμηνο 2025
12:45 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κατηγορουμένων – Airbnb, αγροτεμάχια και 700.000 ευρώ σε στοιχήματα
12:41 Υπόθεση φίμωσης μαθητή στις Σέρρες: Σε αναστολή η διευθύντρια Γυμνασίου – «Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, όχι λιθοβολισμό», λέει ο πατέρας
12:39 Τζαμάκος: «Οσοι θέλουν ας επιτεθούν σε μένα, όχι στους παίκτες μου»
12:38 Μητσοτάκης: Πρόταση για ειδική εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού – Επιστολική ψήφος και σταυροδοσία για τους Έλληνες του εξωτερικού
12:34 ΗΠΑ: Δέκα νεκροί από την κακοκαιρία, ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ