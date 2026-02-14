Σκάνδαλο πλαστογραφιών σε μεταβιβάσεις οχημάτων: Ελεύθερη με όρους 64χρονη – Έρευνες προς πάσα κατεύθυνση

Την ώρα που η 64χρονη γυναίκα από την Πάτρα που κατηγορείται για σωρεία πλαστογραφιών στη Ναύπακτο, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους από τον εισαγγελέα Μεσολογγίου μέχρι την τακτική δικάσιμο, η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται προς πάσα κατεύθυνση. Στο επίκεντρο των ερευνών, το ενδεχόμενο να υπάρχει συνεργός από κάποια δημόσια υπηρεσία που θα διευκόλυνε το «έργο» της 64χρονης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 64χρονη, η οποία δραστηριοποιείται σε ιδιωτικό ΚΕΠ της περιοχής, φέρεται να διαβεβαίωνε τους πελάτες της ότι μπορούσε να αναλάβει τις υποθέσεις τους χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία. Τους έπειθε πως διέθετε τη δυνατότητα να εξουσιοδοτηθεί εκ μέρους τους και να χειριστεί διαδικασίες που σχετίζονταν με υπηρεσίες του υπουργείου Συγκοινωνιών. Οπως προέκυψε από την έρευνα, ζητούσε αμοιβή για τις «διευκολύνσεις» που προσέφερε. Για να ολοκληρώνει τις υποθέσεις, χρησιμοποιούσε πλαστές σφραγίδες και υπογραφές υπαλλήλων από άλλες περιοχές, κυρίως από την Αγία Βαρβάρα Αττικής, προκειμένου να προχωρά σε μεταβιβάσεις οχημάτων αλλά και σε άλλες διοικητικές πράξεις που της είχαν ανατεθεί. Η διευθύντρια της υπηρεσίας, κατάλαβε ότι εδώ και αρκετό καιρό κάτι δεν πήγαινε καλά με τις συγκεκριμένες διεκπεραιώσεις και ειδοποίησε την Αστυνομία με αποτέλεσμα να ξετυλιχθεί το κουβάρι της ιστορίας.

Το ζητούμενο είναι τώρα τι συμβαίνει και αν είναι σε ισχύ οι δεκάδες μεταβιβάσεις που έγιναν με τα πλαστά έγγραφα, που εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές. Μάλιστα, οι αστυνομικοί εντόπισαν πλήθος εγγραφών και σφραγίδων μέσα στο αυτοκίνητο της 64χρονης που διαμένει στην Πάτρα, αλλά δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Ναύπακτο.

Η ΕΛΑΣ κατέσχεσε 40 γνήσιες άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και 2 άδειες ικανότητας οδηγήσεως, από διάφορες Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών, 10 ζεύγη κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας, 15 κενές εξουσιοδοτήσεις που έφεραν σφραγίδες από ΚΕΠ του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Αττικής και 3 συμπληρωμένες εξουσιοδοτήσεις με υπογραφές από υπάλληλο που δεν υφίσταται! Παράλληλα, το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών Ναυπάκτου παρέδωσε στο Αστυνομικό Τμήμα Ναυπακτίας 66 υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούσαν μεταβίβαση οχημάτων και έφεραν βεβαιώσεις από φερόμενους υπαλλήλους ΚΕΠ Δήμου της Αττικής και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, οι οποίοι όμως δεν υφίστανται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

