Σκέντζος για νίκη με ΠΑΣ Ναυπάκτου: «Ο Αίολος Αγυιάς δεν τα παρατάει ποτέ»

Ο Αίολος Αγυιάς απέδρασε με ένα πολύ σημαντικό διπλό από τη Ναύπακτο, επικρατώντας επί του εκεί ΠΑΣ με 62-60 στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η.

«Ηταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, σε μία δυνατή έδρα», δήλωσε ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος και πρόσθεσε τα εξής: «Παίχτηκαν δυνατές άμυνες με πολλές επαφές. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες στο τέλος. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Δεν παρατάμε κανένα παιχνίδι ως το τέλος. Η Ναύπακτος είναι καλή ομάδα και πιστεύω ότι θα πετύχει τους στόχους της».

Διαιτητές: Παπαδόπουλος-Ελ Ανύ-Παπακώστας. Τα 10λεπτα: 16-20, 31-28 (ημ.), 48-47, 60-62.

ΠΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (Ζησιμόπουλος): Τριπολίδης 17 (2), Ζαχαρίου 16, Ασημακόπουλος 6 (1), Ιωάννου 2, Πολύχρονος 11 (2), Γεωργίου 2, Αγγελόπουλος 2, Βαφειάδης 2, Θεοδώρου, Γιατράς 3 (1).

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής, Σκλάβος, Σπύρου 1, Παπαδημητρίου, Φούντας 5 (1), Νάτσκος 2, Λαγογιάννης 12 (2), Στόλλας 5 (1), Πίκιος 23 (5), Τσούνας 14.

