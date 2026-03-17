Σκέντζος για νίκη με ΠΑΣ Ναυπάκτου: «Ο Αίολος Αγυιάς δεν τα παρατάει ποτέ»

Ο Αίολος Αγυιάς πήρε μεγάλη νίκη στη Ναύπακτο και φουλάρει για την πρώτη 6άδα του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η.

Σκέντζος για νίκη με ΠΑΣ Ναυπάκτου: «Ο Αίολος Αγυιάς δεν τα παρατάει ποτέ» Ο Αίολος Αγυιάς πέτυχε σπουδαία νίκη στη Ναύπακτο
17 Μαρ. 2026 17:10
Pelop News

Ο Αίολος Αγυιάς απέδρασε με ένα πολύ σημαντικό διπλό από τη Ναύπακτο, επικρατώντας επί του εκεί ΠΑΣ με 62-60 στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η.

«Ηταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, σε μία δυνατή έδρα», δήλωσε ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος και πρόσθεσε τα εξής: «Παίχτηκαν δυνατές άμυνες με πολλές επαφές. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες στο τέλος. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Δεν παρατάμε κανένα παιχνίδι ως το τέλος. Η Ναύπακτος είναι καλή ομάδα και πιστεύω ότι θα πετύχει τους στόχους της».

Διαιτητές: Παπαδόπουλος-Ελ Ανύ-Παπακώστας. Τα 10λεπτα: 16-20, 31-28 (ημ.), 48-47, 60-62.

ΠΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (Ζησιμόπουλος): Τριπολίδης 17 (2), Ζαχαρίου 16, Ασημακόπουλος 6 (1), Ιωάννου 2, Πολύχρονος 11 (2), Γεωργίου 2, Αγγελόπουλος 2, Βαφειάδης 2, Θεοδώρου, Γιατράς 3 (1).

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής, Σκλάβος, Σπύρου 1, Παπαδημητρίου, Φούντας 5 (1), Νάτσκος 2, Λαγογιάννης 12 (2), Στόλλας 5 (1), Πίκιος 23 (5), Τσούνας 14.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:22 «Ήταν σαν αναίσθητη. Δεν με ρώτησε για το παιδί της. Με ρώτησε αν έφαγαν τα σκυλιά», συγκλονιστική η μαρτυρία αστυνομικού στη δίκη για τον 3χρονο Άγγελο
17:22 Πιερρακάκης από το Παρίσι: Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα της Ευρώπης
17:10 Σκέντζος για νίκη με ΠΑΣ Ναυπάκτου: «Ο Αίολος Αγυιάς δεν τα παρατάει ποτέ»
17:08 Η μαρτυρία της Svetlana Pozhidaeva μετά τα αρχεία Επστάιν: «Με έλεγχε και με εκβίαζε για πάνω από 10 χρόνια»
17:08 Νίκος Μοίραλης για εκλογές ΠΑΣΟΚ: «Αμφίπλευρη διεύρυνση με ανοιχτές πόρτες»
17:05 Αντίπαλος της Ελλάδας με την Ουγγαρία ο επιθετικός της ΑΕΚ Μπαρνάμπας Βάργκα
16:58 Γιάννης Μαστρογεωργίου: «Όπλο μας το ελληνικό ταλέντο» – Ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην «Π»
16:52 Η Ελλάδα στο επίκεντρο του γαλλικού ενδιαφέροντος στη μεγάλη τουριστική έκθεση του Παρισιού
16:48 Μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας υπέγραψαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας
16:42 Πόσα ενοίκια χρειάζονται για να αγοράσεις σπίτι στην Αττική
16:40 Οι γυναίκες του ΝΟΠ αναμενόμενη ήττα από τον Ολυμπιακό
16:38 Χαλκιδική: Ανθρώπινο κρανίο και οστά βρέθηκαν στον βυθό τεχνητής λίμνης ξενοδοχείου
16:36 Ρήγμα στην κυβέρνηση Τραμπ: Ο Τζο Κεντ παραιτήθηκε καταγγέλλοντας πιέσεις του Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράν
16:30 Η γυναίκα της viral kiss cam των Coldplay σπάει τη σιωπή της και απαντά για όσα ακολούθησαν
16:30 Εκλογές συνέδρων ΠΑΣΟΚ: Ο κερδισμένος Ανδρουλάκης, η εσωστρέφεια και η προσέλευση
16:24 HMS Dragon: Το βρετανικό αντιτορπιλικό μπήκε στη Μεσόγειο με προορισμό την Κύπρο
16:16 Ερύμανθος: Ενα ακόμα έργο αγροτικής οδοποιίας – Ποιες περιοχές θα συνδεθούν
16:15 «Με σταμάτησαν με την κοιλιά τούρλα»: Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε για το αλκοτέστ που της έκαναν
16:10 Νετανιάχου: Πιέζουμε το ιρανικό καθεστώς μέχρι να ανοίξει δρόμος ανατροπής
16:10 Νέοι κόμβοι  φωτεινής σηματοδότησης σε Αχαΐα και Ηλεία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
